Η οικογένεια Ανιέλι, έχει λάβει αρκετές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για την εξαγορά της GEDI, τον εκδότη των ιταλικών εφημερίδων La Repubblica και La Stampa, μεταξύ των οποίων και από το Antenna Group, σύμφωνα με το Reuters.

Προς το παρόν, δεν έχει επιτευχθεί καμία συμφωνία, δήλωσε την Πέμπτη εκπρόσωπος της εταιρείας συμμετοχών EXOR, που αποτελεί το επενδυτικό όχημα της οικογένειας Ανιέλι

Η ιταλική εφημερίδα Il Foglio ανέφερε ότι η EXOR, η οποία είναι επίσης ο μεγαλύτερος μέτοχος της αυτοκινητοβιομηχανίας Stellantis, εξετάζει την πώληση της GEDI.

Πρόσθεσε ότι ο γαλλικός όμιλος μέσων ενημέρωσης Vivendi και η ελληνική εταιρεία μέσων ενημέρωσης Antenna Group είναι πιθανοί αγοραστές.

«Όσον αφορά τις αναφορές σχετικά με τον όμιλο GEDI, η Exor έχει λάβει αρκετές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια, αλλά καμία από αυτές δεν έχει καρποφορήσει», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στους δημοσιογράφους στο περιθώριο εκδήλωσης στο Τορίνο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.