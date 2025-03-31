Στρατηγική συνεργασία στον τομέα της άμυνας με την εταιρεία Iveco Defence Vehicles (IDV), η οποία ελέγχεται από την Exor, την εταιρεία συμμετοχών της επιχειρηματικής αυτοκρατορίας της γνωστής ιταλικής οικογένειας Ανιέλι, υπέγραψε η METLEN, του Ευάγγελου Μυτιληναίου, με απώτερο στόχο την αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργεί το ευρωπαϊκό σχέδιο επανοπλισμού της ηπείρου.

Ειδικότερα, οι δύο εταιρείες υπέγραψαν μνημόνιο αποκλειστικής συνεργασίας (MoU), εγκαινιάζοντας μια συνεργασία για την από κοινού συμμετοχή τους στο πρόγραμμα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την ανανέωση του στόλου στρατιωτικών φορτηγών – θωρακισμένων και μη – των τριών Κλάδων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η συμφωνία μεταξύ της IDV, ενός εκ των κορυφαίων Ευρωπαίων κατασκευαστών στρατιωτικών φορτηγών και οχημάτων μάχης, και της METLEN, μέσω του πρόσφατα ανακοινωθέντος αμυντικού της κόμβου στον Βόλο, αποσκοπεί στον συνδυασμό της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας των δύο εταιρειών για την παροχή προηγμένων λύσεων άμυνας στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά και δυνητικά στις ένοπλες δυνάμεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Η στρατηγική αυτή συνεργασία με την IDV αναδεικνύει την ενισχυμένη θέση της METLEN στον τομέα της άμυνας, αξιοποιώντας τη μακροχρόνια τεχνογνωσία της σε σύνθετες μεταλλικές κατασκευές και την εμπειρία της στην υποστήριξη αμυντικών προγραμμάτων προηγμένης τεχνολογίας, όπως η συγκόλληση θωράκισης για σύγχρονα στρατιωτικά οχήματα.

Η METLEN παραμένει προσηλωμένη στις επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής στον χώρο της αμυντικής βιομηχανίας, συμβάλλοντας στη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Παράλληλα, το μνημόνιο αποκλειστικής συνεργασίας υπογραμμίζει τον ηγετικό ρόλο της IDV στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, ως έναν από τους βασικούς παίκτες στη χερσαία άμυνα.

Η συνεργασία των δύο εταιρειών ευθυγραμμίζεται με την ευρύτερη ευρωπαϊκή προσπάθεια για την ενίσχυση της αμυντικής αυτονομίας και της βιομηχανικής αυτάρκειας.

Με την υπογραφή του MoU, η METLEN και η IDV δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την περαιτέρω ενίσχυση της δυνατότητας της εγχώριας παραγωγής στην άμυνα και της βιομηχανικής συνδρομής της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες.

