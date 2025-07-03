Η Nova στον διάλογο για το agentic AI στο 29ο Ετήσιο Government Roundtable του Economist

Στο 29ο Ετήσιο Government Roundtable του Economist, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουλίου 2025, στην Αθήνα, συμμετείχε η Nova, με ομιλία του Αλέξανδρου Μπρέγιαννη, CEO της Nova ICT.

Ο Αλέξανδρος Μπρέγιαννης ήταν ομιλητής στο πάνελ με τίτλο «Examining the opportunities and challenges in the era of agentic AI», μαζί με τους: Δημήτρη Παπαστεργίου (Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης), Francis Fukuyama (Senior Fellow, Stanford University), Sudhanshu Asthana (Vice President of EMEA – Digital Business, Iron Mountain), Γεώργιο Σιούφα (Managing Partner, Sioufas & Associates Law Firm), Αλέξανδρο Μάνο (CEO, Netcompany SEE & EUI), Έφη Πρεσβεία (General Manager of Technology & Information Systems, ΔΕΗ) και τον Bill Karnazes (CSO & GM Corporate Services, Viohalco Companies).

Η συζήτηση, την οποία συντόνισε ο δημοσιογράφος και Consultant Editor του “Τhe Economist”, John Andrews, εστίασε στις ευκαιρίες και προκλήσεις που συνοδεύουν τη νέα γενιά Τεχνητής Νοημοσύνης, γνωστής ως agentic AI, καθώς και τον ρόλο της Ευρώπης στη διαμόρφωση ψηφιακής ανταγωνιστικότητας, ανθεκτικότητας και υπεύθυνης καινοτομίας.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Αλέξανδρος Μπρέγιαννης τόνισε πως «στη Nova, πιστεύουμε ότι το agentic AI αποτελεί βασικό καταλύτη για το μέλλον των Τηλεπικοινωνιών και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT). Εστιάζουμε σε αυτή τη τεχνολογία αιχμής, ώστε να παραμένουμε στην πρώτη γραμμή παροχής καινοτόμων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους πελάτες μας» ενώ επεσήμανε πως «το agentic AI είναι η ενηλικίωση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Οφείλουμε να εξελιχθούμε μαζί της, για να αποφευχθούν αποκλίσεις σε ζητήματα ηθικής, ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.»



Η Nova ICT ενσωματώνει την Τεχνητή Νοημοσύνη σε λύσεις με απτό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο, όπως:

Το καινοτόμο σύστημα Πολιτικής Προστασίας «Έξυπνο Δάσος» το οποίο αξιοποιεί δίκτυα νέας γενιάς, κάμερες υψηλής ανάλυσης, machine learning και αισθητήρες συνδεδεμένους με IoT συσκευές. Τα δεδομένα επεξεργάζονται από agentic AI συστήματα που ειδοποιούν άμεσα τους αρμόδιους φορείς σε περίπτωση κινδύνου.

Το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασματικών Ασθενειών που στοχεύει στην ολιστική παρακολούθηση της πορείας των ογκολογικών και αιματολογικών ασθενών, όπου μέσω αλγορίθμων που υποστηρίζονται από agentic AI, το ιατρικό προσωπικό θα μπορεί να επιλέξει ευκολότερα το κατάλληλο θεραπευτικό πρωτόκολλο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αγωγής που παρέχεται στον ασθενή.

Το 29ο Ετήσιο Government Roundtable του Economist «Examining the opportunities and challenges in the era of agentic AI» συγκέντρωσε κορυφαίους εκπροσώπους της Πολιτείας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της αγοράς και διεθνών οργανισμών, οι οποίοι ανέλυσαν σε βάθος οικονομικά, κοινωνικά, γεωπολιτικά, περιβαλλοντικά και τεχνολογικά θέματα μείζονος ενδιαφέροντος.

