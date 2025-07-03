Ένα βήμα πριν από την απόκτηση της εταιρείας Δωδώνη βρίσκεται πλέον η Ελληνικά Γαλακτοκομεία.

Η Nutrico Όμιλος Εταιρειών Διατροφής Μον. Α.Ε. (θυγατρική της Vivartia Συμμετοχών) και η Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε. ανακοίνωσαν την υπογραφή σύμβασης πώλησης και αγοράς μετοχών του 100% της εταιρείας Δωδώνη Μονοπρόσωπη Α.Ε. - Αγροτική Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου και των θυγατρικών αυτής από την Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε., σε συνέχεια σχετικών διαπραγματεύσεων που έλαβαν χώρα το προηγούμενο διάστημα.

Το επόμενο βήμα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής είναι η λήψη της έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.