Η Alpha Bank ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της Πανευρωπαϊκής Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων 2025 (EU-wide 2025 Stress Test), η οποία διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ).

Το Stress Test, το οποίο βασίστηκε στην υπόθεση «στατικού ισολογισμού», αξιολόγησε την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών τραπεζών υπό ένα βασικό και ένα δυσμενές μακροοικονομικό σενάριο σε ορίζοντα τριετίας (2025-2027). Για την άσκηση αυτή δεν εφαρμόζεται κανένα ελάχιστο όριο (hurdle rate) ή όριο κεφαλαίων, καθώς έχει σχεδιαστεί ώστε τα αποτελέσματά της να τροφοδοτήσουν την ετήσια εποπτική αξιολόγηση (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) των τραπεζών που εποπτεύει ο SSM.

Τα αποτελέσματα του Stress Test της Alpha Bank υπό το δυσμενές σενάριο ενσωματώνουν ένα συντηρητικό ποσοστό διανομής μερισμάτων 50% για τα έτη κατά τα οποία η Τράπεζα εμφανίζει κέρδη.

Οι δείκτες Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 – CET 1), Κεφαλαίων Κατηγορίας Ι (Tier I) και Συνολικού Κεφαλαίου (Total Capital) για τον Δεκέμβριο του 2027 pro-forma χωρίς να συνυπολογίζονται οι πληρωμές μερίσματος, ενισχύονται κατά περίπου 1%.

Η πλήρης επίπτωση της νέας CRR (CRR 3) και της νέας εφαρμογής της Βασιλείας με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2024 είναι περιορισμένη, επηρεάζοντας τους δείκτες CET 1 κατά μόλις 0,34%, με πλήρη εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων. Αυτό συγκρίνεται ευμενώς με την επίπτωση της νέας εφαρμογής της Βασιλείας βάσει του Ευρωπαϊκού μέσου όρου που ανέρχεται περίπου σε 1,28%.

Στο βασικό σενάριο, η Τράπεζα κατέγραψε αύξηση κεφαλαίου, με τον δείκτη CET 1 με πλήρη εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων (fully loaded) να ενισχύεται κατά 2,4% περίπου στην τριετία, ενσωματώνοντας επίσης τη διανομή μερίσματος 50% επί των κερδών μετά από φόρους.

Από την ολοκλήρωση της Πανευρωπαϊκής Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων που διεξήχθη το 2023, η Τράπεζα έχει μετασχηματιστεί, ενισχύοντας σημαντικά τον ισολογισμό της, μειώνοντας αποφασιστικά το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ). Έχει αποκαταστήσει την οργανική της κερδοφορία, καταγράφοντας ιστορικό επιδόσεων στις κεφαλαιαγορές, Εκδόσεις Μέσων Ελαχίστων Απαιτήσεων για τα Ίδια Κεφάλαια και τις Επιλέξιμες Υποχρεώσεις (MREL), ενισχύοντας, έτι περαιτέρω, τα αποθέματα κεφαλαίου και ρευστότητας.

Στο δυσμενές σενάριο, η μείωση κεφαλαίου του δείκτη CET 1, με πλήρη εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων, σε χρονικό ορίζοντα τριετίας, ανέρχεται σε ποσοστό κάτω από 2% για την Τράπεζα (σε σχέση με περίπου 3,1% ποσοστό μείωσης κεφαλαίου στην προηγούμενη άσκηση που έγινε το 2023) έναντι 3% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ο μέσος όρος της

ΕΑΤ στο EU-Wide Stress Test του 2023 ήταν περίπου 4,6%).

Ο CEO του Ομίλου Alpha Bank, Βασίλειος Ψάλτης, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα του EU-wide Stress Test 2025 καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα του ισολογισμού και του επιχειρηματικού μοντέλου της Alpha Bank, υπό δυσμενείς μακροοικονομικές συνθήκες. Τα αποτελέσματα αυτά επικυρώνουν την επιτυχία των προσπαθειών μετασχηματισμού μας κατά το τελευταίο έτος. Η Alpha Bank σήμερα είναι ισχυρότερη, πιο ευέλικτη και καλύτερα τοποθετημένη για να υποστηρίξει τους πελάτες της και την ελληνική οικονομία σε όλες τις συνθήκες»



