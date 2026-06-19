Η Κάια Γκέρμπερ επιστρέφει στο προσκήνιο με μια νέα, ιδιαίτερα εντυπωσιακή καμπάνια. Η 24χρονη κόρη της Σίντι Κρόφορντ πόζαρε γυμνή μέσα σε μπανιέρα γεμάτη αφρό, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το brand περιποίησης σώματος Uni.

Η καμπάνια σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για το brand, το οποίο ετοιμάζεται να επεκταθεί σε περισσότερα από 1.600 καταστήματα στις ΗΠΑ από τις 12 Ιουλίου.

Η νέα φωτογράφιση της Κάια Γκέρμπερ έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την αποκάλυψη της μητέρας της, Σίντι Κρόφορντ, ότι ζει εδώ και περίπου δέκα χρόνια με βλεφαρόπτωση, μια πάθηση που προκαλεί πτώση του άνω βλεφάρου.

kaia gerber for uni 🤍 pic.twitter.com/eilrO2IY6N — Kaia Gerber News (@updatesofkaia) June 18, 2026

Το 60χρονο supermodel είχε μιλήσει πρόσφατα για το συγκεκριμένο πρόβλημα, εξηγώντας ότι άρχισε να το παρατηρεί μετά τα 50 της. Όπως είχε αναφέρει, η βλεφαρόπτωση επηρέαζε κυρίως την εικόνα των ματιών της στις φωτογραφίσεις, ειδικά όταν τα καλέσματα ήταν πολύ νωρίς το πρωί.

Η Σίντι Κρόφορντ είχε περιγράψει με χιούμορ αλλά και ειλικρίνεια την εμπειρία της, λέγοντας πως μπορούσε να ξυπνήσει όποια ώρα χρειαζόταν για μια φωτογράφιση, όμως το πρόσωπό της «δεν ξυπνούσε» πριν από τις 9 το πρωί. Γι’ αυτό, όπως εξήγησε, απέφευγε τα πολύ κοντινά πλάνα νωρίς το πρωί, καθώς τα μάτια της δεν έδειχναν τόσο ανοιχτά και ξεκούραστα όσο παλαιότερα. Η Κρόφορντ αποκάλυψε επίσης ότι τα τελευταία χρόνια βρήκε τρόπο να διαχειρίζεται την κατάσταση, με τη βοήθεια του δερματολόγου της.

Πηγή: skai.gr

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