Η Chevron ανακοίνωσε την Παρασκευή τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου, τα οποία δέχθηκαν σημαντικό πλήγμα λόγω των χαμηλών τιμών του πετρελαίου και ζημιών από την εξαγορά της Hess Corporation, σημειώνει το CNBC.

Τα καθαρά κέρδη του πετρελαϊκού κολοσσού μειώθηκαν κατά 44% περίπου στα 2,49 δισ. δολάρια ή 1,45 δολάρια ανά μετοχή, από 4,43 δισ. δολάρια ή 2,43 δολάρια ανά μετοχή την ίδια περίοδο πέρυσι.

Η Chevron κατέγραψε ζημιά 215 εκατ. δολαρίων από την αποτίμηση της εύλογης αξίας των μετοχών της Hess. Όταν προσαρμόστηκε για την εν λόγω χρέωση και άλλα έκτακτα στοιχεία, η Chevron κέρδισε 1,77 δολάρια ανά μετοχή, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της Wall Street.

Ακολουθούν τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Chevron για το δεύτερο τρίμηνο σε σύγκριση με αυτά που ανέμενε η Wall Street, βάσει έρευνας αναλυτών της LSEG:

Κέρδη ανά μετοχή: Η Chevron ολοκλήρωσε την εξαγορά της Hess στις 18 Ιουλίου, αφού επικράτησε έναντι της Exxon Mobil σε μια μακροχρόνια διαμάχη που απειλούσε να τινάξει στον αέρα τη συμφωνία των 53 δισ. δολαρίων. Ένα διαιτητικό δικαστήριο απέρριψε την αξίωση της Exxon για δικαίωμα πρώτης άρνησης επί των προσοδοφόρων περιουσιακών στοιχείων της Hess στη Γουιάνα, ανοίγοντας το δρόμο στη Chevron να ολοκληρώσει τη συναλλαγή μετά από μεγάλη καθυστέρηση.

Η Chevron αναμένει ότι η συμφωνία θα αρχίσει να προσθέτει στα κέρδη το τέταρτο τρίμηνο. Ελπίζει επίσης να μειώσει το ετήσιο κόστος λειτουργίας κατά 1 δισεκατομμύριο δολάρια μέχρι το τέλος του 2025.

Η Chevron άντλησε ρεκόρ 3,4 εκατ. βαρέλια ανά ημέρα παγκοσμίως για το τρίμηνο, αύξηση 3% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Η παραγωγή στις ΗΠΑ σημείωσε άλμα περίπου 8% στα 1,69 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με την παραγωγή στη λεκάνη Permian να αγγίζει το 1 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως. Η εξαγορά της Hess θα προσθέσει περιουσιακά στοιχεία στο σχηματισμό Bakken και στον Κόλπο του Μεξικού εκτός από τη Γουιάνα.

Ο τομέας παραγωγής της Chevron σημείωσε κέρδη 2,72 δισ. δολαρίων, μειωμένα κατά 38% από 4,47 δισ. δολάρια την ίδια περίοδο πέρυσι, λόγω των χαμηλότερων τιμών του πετρελαίου. Ο τομέας διύλισης κατέγραψε κέρδη 737 εκατ. δολαρίων, αυξημένα κατά 23% από 597 εκατ. δολάρια πέρυσι, λόγω υψηλότερων περιθωρίων για τις πωλήσεις προϊόντων.

Η Chevron κατέβαλε 5,5 δισ. δολάρια στους μετόχους της το τρίμηνο, συμπεριλαμβανομένων 2,6 δισ. δολαρίων σε επαναγορά μετοχών και 2,9 δισ. δολαρίων σε μερίσματα.

