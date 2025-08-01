Κινέζικος δράκος ορέγεται τη MediaMarkt

Είναι μια κίνηση που θεωρείται ότι μπορεί να αλλάξει το ηλεκτρονικό εμπόριο ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών στην Ευρώπη. Η ιστορική γερμανική αλυσίδα MediaMarkt-Saturn είναι πλέον πολύ πιθανό να γίνει κινέζικη, αφού ο γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου JD.com κατέθεσε μια προσφορά εξαγοράς προς την μητρική εταιρεία Ceconomy, που η τελευταία θα είναι δύσκολο να αρνηθεί.



Είναι χαρακτηριστικό ότι η προτεινόμενη ανά μετοχή τιμή εξαγοράς είναι κατά 40% υψηλότερη από τη μέση τιμή της των τελευταίων τριών μηνών.



Σχόλια στον γερμανικό Τύπο παραφράζουν παλαιότερο διαφημιστικό σλόγκαν της MediaMarkt (Δεν είμαι κουτός!) για να εξηγήσουν την πρωτοβουλία του κινεζικού ομίλου που μόνο… κουταμάρα δεν είναι. Η κίνηση αποτελεί μια σαφή απόδειξη της πρόθεσης του Πεκίνου να μπει δυναμικά στο χώρο αυτόν στην Ευρώπη, παίρνοντας αποστάσεις από «φτηνές» διαδικτυακές πλατφόρμες, που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις τόσο από οργανώσεις καταναλωτών, όσο και από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Κομισιόν και έχουν ενισχύσει την εικόνα των κινέζικων προϊόντων ως «φτηνιάρικων».



Όπως ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Ceconomy, Κάι-Ούλριχ Ντάισνερ η συνεργασία θα παρέχει πρόσβαση σε τεχνολογίες, κορυφαία παγκοσμίως τεχνογνωσία λιανικής και αλυσίδες εφοδιασμού που είναι απαράμιλλες παγκοσμίως. Δεν θα υπάρξουν υποχρεωτικές απολύσεις ή κλείσιμο καταστημάτων στο πλαίσιο της συναλλαγής.



Καθώς το παρελθόν Κινέζων εργοδοτών στην Ευρώπη δεν είναι το… λαμπρότερο η JD.com έσπευσε να δηλώσει ότι σκοπεύει να τηρήσει τις υφιστάμενες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και την υπάρχουσα κατοχυρωμένη συναπόφαση στο εποπτικό συμβούλιο. Αυτές οι δεσμεύσεις θα παραμείνουν σε ισχύ για τρία χρόνια.



Η JD.com επίσης δεν σχεδιάζει σημαντικές αλλαγές στην εταιρική δομή ή την αρχιτεκτονική της επωνυμίας της εταιρείας. Πάντως οι εκπρόσωποι των συνδικάτων στις πρώτες τους αντιδράσεις εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί.

Απόφαση που αφορά έντεκα ευρωπαϊκές χώρες

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεσή της, η Ceconomy είναι παρούσα σε έντεκα ευρωπαϊκές χώρες με περισσότερα από 1.000 καταστήματα. Στο πιο πρόσφατο πλήρες οικονομικό έτος 2023/24 (έως τα τέλη Σεπτεμβρίου), η εταιρεία σημείωσε πωλήσεις ύψους 22,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων σχεδόν το ένα τέταρτο προήλθε από τις διαδικτυακές της δραστηριότητες.



Το πρώτο κατάστημα Saturn άνοιξε στην Κολωνία το 1961 και το πρώτο κατάστημα Media Markt άνοιξε στο Μόναχο το 1979. Η αλυσίδα λιανικής πώλησης απέκτησε τον ανταγωνιστή της Saturn το 1990.



Σύμφωνα με τον Nτάισνερ, η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του 2026. Δεν αναμένει σημαντικά προβλήματα από τις αντιμονοπωλιακές αρχές, αλλά προβλέπει ενδελεχή έλεγχο σε επίπεδο ΕΕ: δεδομένου του μεγέθους της συναλλαγής, εκτιμάται ότι τα σχέδια θα εξεταστούν στις Βρυξέλλες και όχι από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Καρτέλ.

Οι επενδυτές τρίβουν τα χέρια τους

Η JD.com, με ετήσιες πωλήσεις σχεδόν 159 δισεκατομμυρίων δολαρίων (2024), θεωρεί τον εαυτό της ως «κορυφαία παγκόσμια εταιρεία τεχνολογίας και υπηρεσιών με μια αλυσίδα εφοδιασμού στον πυρήνα της και τον μεγαλύτερο λιανικό πωλητή της Κίνας». Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο αμερικανικό χρηματιστήριο τεχνολογίας Nasdaq για περισσότερα από δέκα χρόνια.



Οι μετοχές της Ceconomy σημείωσαν πρόσφατα άνοδο εν αναμονή της προσφοράς εξαγοράς. Από την αρχή του έτους, έχουν κερδίσει περισσότερο από 60% μετά τις συνεχιζόμενες εικασίες.



Η εταιρεία είχε αντιμετωπίσει προβλήματα στο παρελθόν και είχε κατηγορηθεί ότι καθυστέρησε την είσοδό της στο διαδικτυακό εμπόριο, χάνοντας έδαφος απέναντι σε ανταγωνιστές. Μεγαλύτερος μέτοχος παραμένει η οικογένεια των ιδρυτών της Κέλερχαλς, που διατηρεί το 30% των μετοχών. Με την προσφορά, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Ceconomy αποτιμάται σε λίγο πάνω από 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, σχεδόν διπλάσιο από ότι ήταν σε κάποιες «δυσκολότερες» στιγμές της.



Πηγές: RND, ARD, Frankfurter Rundschau

Πηγή: Deutsche Welle

