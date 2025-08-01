Η ExxonMobil, ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της Wall Street για τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου την Παρασκευή, καθώς η υψηλότερη παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου και το χαμηλό κόστος παραγωγής αντιστάθμισαν τον αντίκτυπο των χαμηλότερων τιμών του αργού.

Η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου ήταν η υψηλότερη για οποιοδήποτε δεύτερο τρίμηνο από τότε που η συγχώνευση της Exxon και της Mobil δημιούργησε την εταιρεία πριν από περισσότερα από 25 χρόνια, σημειώνει το Reuters.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου ήταν 7,1 δισ. δολάρια ή 1,64 δολάρια ανά μετοχή, ξεπερνώντας τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις των αναλυτών για 1,56 δολάρια ανά μετοχή, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.