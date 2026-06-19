Wham!: Η περιοδεία-ορόσημο στην Κίνα το 1985 «ζωντανεύει» σε νέο ντοκιμαντέρ

Νέο ντοκιμαντέρ για τους Wham! θα εμβαθύνει στην κληρονομιά της ιστορικής περιοδείας του συγκροτήματος στην Κίνα. Το 1985, το αγγλικό ποπ ντουέτο - που αποτελούνταν από τον αείμνηστο Τζορτζ Μάικλ και τον Άντριου Ρίτζλεϊ έγραψε ιστορία, καθώς έγινε το πρώτο δυτικό ποπ συγκρότημα που επισκέφθηκε τη χώρα μετά την Πολιτιστική Επανάστασή της.

Πάνω από 40 χρόνια αργότερα, αυτή η 10ημερη περιοδεία βρίσκεται στο επίκεντρο νέας ταινίας που εστιάζει στις εμφανίσεις του ντουέτου στο Πεκίνο και την Γκουανγκζού.

WHAM! 10 DAYS IN CHINA is a new documentary film which discovers the why’s, the how’s and the legacy of the band’s landmark 1985 visit to China.



A list of participating cinemas will be available on June 24 when tickets go on sale https://t.co/cur75UKhUL#wham pic.twitter.com/9BLTwNCMot — Boys On Film (@BoysOnFilmLDN) June 18, 2026

Το ντοκιμαντέρ «Wham! 10 Days In China» παραγωγής των Sony Music Vision και Sony Music Entertainment UK, θα εμβαθύνει στην κληρονομιά της ιστορικής επίσκεψης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση το ντοκιμαντέρ αποτελεί μια «μοναδική στιγμή που τιμά τη διαρκή παγκόσμια επιρροή τους».

Οι δύο συναυλίες των Wham!, του πρώτου δυτικού ποπ συγκροτήματος που εμφανίστηκε στην Κίνα, σύστησαν ζωντανή ποπ μουσική στο κοινό, υπό αυστηρές οδηγίες της εποχής. Σημαντική ήταν επίσης μια καθοριστική στιγμή για το συγκρότημα, καθώς διεύρυνε το διεθνές του προφίλ.

Η ταινία βασίζεται σε αποκατεστημένο, πρόσφατα ψηφιοποιημένο και αδημοσίευτο αρχειακό υλικό, καθώς και σε συνεντεύξεις με όσους έζησαν από κοντά την περιοδεία.

Στην ανακοίνωση των στούντιο παραγωγής τονίζεται ότι το ντοκιμαντέρ προβάλλει «μία μοναδική στιγμή της ιστορίας, κατά την οποία η Ανατολή συναντά τη Δύση, η ποπ συναντά την πολιτική και δύο νεαρά αστέρια ενηλικιώνονται στην παγκόσμια σκηνή». Το ντοκιμαντέρ «Wham! 10 Days In China» θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους παγκοσμίως στις 28 Ιουλίου.

Πηγή: skai.gr

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