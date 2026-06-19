Βρετανίδα ηθοποιός, γνωστή από τη συμμετοχή της σε spin-off της σειράς «EastEnders» και σε ταινία του Τζέισον Στέιθαμ, κατηγορείται ότι επιχείρησε να εισαγάγει λαθραία στην Αυστραλία 320 κιλά μεθαμφεταμίνης από τη Δυτική Αφρική.

Η 34χρονη Έμαα Χούσεν εμφανίστηκε την Πέμπτη ενώπιον δικαστηρίου στο Σίδνεϊ, αφού της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απόπειρα εισαγωγής εμπορικής ποσότητας μεθαμφεταμίνης στη χώρα. Η μέγιστη ποινή που προβλέπεται για την κατηγορία είναι η ισόβια κάθειρξη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η Χούσεν, μαζί με ένα ζευγάρι από τη Νότια Αυστραλία, φέρονται να επιχείρησαν να εισαγάγουν τη μεθαμφεταμίνη κρυμμένη σε σακούλες με κάρβουνο, μέσα σε εμπορευματοκιβώτια που απεστάλησαν από την Γκάνα.

Η εκτιμώμενη αξία των ναρκωτικών στην παράνομη αγορά υπολογίζεται σε 296 εκατ. δολάρια Αυστραλίας ή περίπου 208 εκατ. δολάρια ΗΠΑ.

Η Χούσεν είχε ζητήσει να αφεθεί ελεύθερη με εγγύηση, ωστόσο το αίτημά της απορρίφθηκε. Αναμένεται να εμφανιστεί εκ νέου ενώπιον του δικαστηρίου τον Αύγουστο.

Η 34χρονη είχε υποδυθεί τη Ναζ στο «E20», spin-off του «EastEnders», το οποίο προβλήθηκε για πρώτη φορά το 2010. Είχε επίσης εμφανιστεί στο θρίλερ δράσης «Hummingbird» του 2013, με πρωταγωνιστή τον Τζέισον Στέιθαμ, το οποίο κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ με τον τίτλο «Redemption».

Η έρευνα της αυστραλιανής αστυνομίας ξεκίνησε τον Απρίλιο, όταν οι συνοριακές αρχές εντόπισαν ύποπτες ενδείξεις σε δύο εμπορευματοκιβώτια που είχαν φτάσει στο λιμάνι Μπότανι του Σίδνεϊ από την Γκάνα.

Κατά τον έλεγχο με ακτίνες Χ, οι αρχές εντόπισαν μια «λευκή κρυσταλλική ουσία» στο εσωτερικό των εμπορευματοκιβωτίων, τα οποία σύμφωνα με τη φορτωτική μετέφεραν σακούλες με κάρβουνο. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι επιβεβαίωσαν στη συνέχεια ότι η ουσία ήταν μεθαμφεταμίνη.

Η αστυνομία αφαίρεσε τα ναρκωτικά από το φορτίο προτού αυτό παραδοθεί σε αποθηκευτικό χώρο στο Girraween, στα δυτικά προάστια του Σίδνεϊ.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι η Χούσεν μετέβη στον χώρο και επέβλεψε ομάδα ανδρών που ξεφόρτωνε το εμπορευματοκιβώτιο. Στη συνέχεια, αρκετές σακούλες φορτώθηκαν σε αυτοκίνητο, το οποίο κατευθύνθηκε σε σπίτι στο Blacktown, όπου αργότερα η αστυνομία συνέλαβε την 34χρονη ηθοποιό. Κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν επίσης ηλεκτρονικές συσκευές και ένα σημειωματάριο.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, οι αρχές συνέλαβαν και απήγγειλαν κατηγορίες σε μία 30χρονη γυναίκα και έναν 32χρονο άνδρα στην Αδελαΐδα, την πρωτεύουσα της Νότιας Αυστραλίας. Οι δυο τους φέρονται να χρησιμοποίησαν πλαστές ταυτότητες για να μισθώσουν τους αποθηκευτικούς χώρους στο Σίδνεϊ, όπου παραδόθηκε το φορτίο.

«Η κατάσχεση αυτών των ναρκωτικών, με εκτιμώμενη αξία 296 εκατ. δολαρίων, απέτρεψε το ενδεχόμενο να φτάσουν στους δρόμους της Αυστραλίας περίπου 3,2 εκατομμύρια δόσεις», δήλωσε ο εκτελών χρέη επιθεωρητή της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας, Τρέβορ Ρόμπινσον.

Από την πλευρά του, ο επιθεωρητής της Αυστραλιανής Συνοριακής Δύναμης, Τζάρεντ Λέιτον, εξήρε το έργο των αξιωματικών που συμμετείχαν στον εντοπισμό του φορτίου.

«Τα εγκληματικά κυκλώματα φτάνουν στα άκρα για να αποκρύψουν παράνομα ναρκωτικά, ακόμη και ενσωματώνοντάς τα σε καθημερινά προϊόντα όπως το κάρβουνο. Ωστόσο, οι άρτια εκπαιδευμένοι αξιωματικοί μας είναι σε θέση να βλέπουν πέρα από αυτές τις απόπειρες συγκάλυψης», ανέφερε.



Πηγή: skai.gr

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