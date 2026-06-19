Ντέρμπι κορυφής στο Σιάτλ! Το βράδυ της Παρασκευής (22:00, sport-fm.gr, ΕΡΤ 2) οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Αυστραλία τίθενται αντιμέτωπες στο εντυπωσιακό «Lumen Field» για τη δεύτερη αγωνιστική του 4ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, σε μια αναμέτρηση που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την κορυφή του γκρουπ και το «καλό» εισιτήριο για τα νοκ άουτ.

Αμφότερες άφησαν εξαιρετικές εντυπώσεις στην πρεμιέρα, πανηγυρίζοντας δύο μεγάλα τρίποντα.

Παίζοντας ελκυστικό και γρήγορο ποδόσφαιρο, η οικοδέσποινα χώρα έκανε ό,τι ήθελε στο «SoFi Stadium», επικρατώντας με το εντυπωσιακό 4-1 της Παραγουάης. Μεγάλοι πρωταγωνιστές για το σύνολο του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο ήταν οι Πούλισικ και Μπαλογκάν.

Από την άλλη, τα «καγκουρό» υπέγραψαν μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της πρώτης αγωνιστικής, επικρατώντας με 2-0 της σαφώς ανώτερης Τουρκίας. Ο Πάτρικ Μπιτς κατέβασε… ρολά, ενώ οι Ιρανκούντα και Μέτκλιφ «τιμώρησαν» τα αμυντικά λάθη των Τούρκων.

Σε ενδεχόμενο ισοπαλίας, οι δύο ομάδες αυξάνουν σημαντικά τις πιθανότητές τους για πρόκριση στα νοκ άουτ, την ώρα που Τουρκία και Παραγουάη θα παίξουν τη… ζωή τους στη διοργάνωση.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα του 4ου ομίλου:

1η αγωνιστική:

ΗΠΑ-Παραγουάη 4-1

Αυστραλία-Τουρκία 2-0

2η αγωνιστική:

ΗΠΑ-Αυστραλία (22:00, 19/06)

Τουρκία-Παραγουάη (06:00, 20/06)

3η αγωνιστική:

Τουρκία-ΗΠΑ (05:00, 26/06)

Παραγουάη-Αυστραλία (05:00, 24/06)

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

ΗΠΑ (Μαουρίσιο Ποτσετίνο): Φρις, Φρίμαν, Ρίτσαρντς, Ριμ, Ρόμπινσον, ΜακΚένι, Άνταμς, Τίλμαν, Ντεστ, Πούλισικ, Μπαλογκάν.

Αυστραλία (Τόνι Πόποβιτς ): Μπιτς, Ιταλιάνο, Τσιρκάτι, Σούταρ, Μπέργκες, Μπος, Μέτκαλφ, Ο'Νιλ, Ένγκστλερ, Ιρανκούντα, Τουρέ.

Διαιτητής: Φέλιξ Τσβάιερ (Γερμανία)

Πηγή: skai.gr

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