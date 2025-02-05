Η απώλεια κερδών δ' τριμήνου της Uber επισκιάζει την αύξηση των κρατήσεων

Η Uber ανακοίνωσε πιο αδύναμα από το αναμενόμενο κέρδη και λειτουργικά έσοδα δ' τριμήνου, επισκιάζοντας τη σταθερή αύξηση των κρατήσεων, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 1,84 δισ. δολάρια, λίγο πιο κάτω από τα 1,85 δισ. δολάρια που προέβλεπαν οι αναλυτές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Uber. Τα EBIT για το τέταρτο τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα 770 εκατ. δολάρια, πολύ κάτω από τη μέση εκτίμηση των 1,2 δισ. δολαρίων.

Οι ακαθάριστες κρατήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τις κλήσεις στις διαδρομές, τις παραγγελίες παράδοσης και τα κέρδη οδηγών και εμπόρων, αλλά όχι τα φιλοδωρήματα, αυξήθηκαν κατά 18% σε 44,2 δισ. δολάρια το δ' τρίμηνο του 2024. Για το τρέχον τρίμηνο, προέβλεψε κρατήσεις ύψους 42 έως 43,5 δισ. δολαρίων.

Ο CFO Prashanth Mahendra-Rajah αναφέρθηκε σε συνεχιζόμενες συναλλαγματικές αντιξοότητες, καθώς και στον αντίκτυπο από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο Λος Άντζελες και τα «ακραία καιρικά φαινόμενα τον Ιανουάριο».

Η μετοχή της εταιρείες υποχώρησε έως και 3% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές πριν το άνοιγμα της Wall Street.

Η ναυαρχίδα της Uber στις ΗΠΑ, η οποία αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ήμισυ της κερδοφορίας της, επιβαρύνεται τελευταία από την αύξηση των τιμών ασφάλισης. Τα στελέχη της έχουν κατηγορήσει τα έξοδα αυτά για την επιβράδυνση της ζήτησης των διαδρομών, λέγοντας ότι αναγκάστηκε να μετακυλήσει το υψηλότερο κόστος στους καταναλωτές σε ορισμένες αγορές όπως το Νιου Τζέρσεϊ, η Νότια Καλιφόρνια και τμήματα της Φλόριντα.

Εν τω μεταξύ, η Uber έχει εισέλθει σε νέους τομείς ανάπτυξης σε όλες τις παγκόσμιες επιχειρήσεις κινητικότητας και παράδοσης. Έχει λανσάρει πιο προσιτές επιλογές, όπως διαδρομές με λεωφορείο στη Νέα Υόρκη και κοινές διαδρομές σε αεροδρόμια.

Η εταιρεία επεξεργάζεται επίσης ένα πάσο αξίας 2,99 δολαρίων το μήνα, το οποίο θα επιτρέπει στους μετακινούμενους να εξασφαλίζουν τιμές για συχνές διαδρομές εκ των προτέρων, ανέφερε το Bloomberg τον περασμένο μήνα. Αυτή η συνδρομητική προσφορά θα αποτελούσε μια πιθανή νέα πηγή εσόδων, αν η Uber αποφασίσει να προχωρήσει στην υλοποίηση του σχεδίου.

Η Uber συνεχίζει να συνεργάζεται με άλλα brands για να ενισχύσει την αύξηση των χρηστών. Τον περασμένο μήνα, ανακοίνωσε μια αποκλειστική, πολυετή συμφωνία με την Delta Air Lines, τερματίζοντας την προηγούμενη συμφωνία της ανταγωνίστριας Lyft με τον αερομεταφορέα, η οποία επέτρεπε στους επιβάτες να κερδίζουν μίλια στα ταξίδια στο έδαφος. Ξεχωριστά, η μονάδα Uber Eats σύναψε πρόσφατα συνεργασία με την Home Depot, επιτρέποντας στους πελάτες να κανονίζουν παραδόσεις για πράγματα πέρα από τις παραγγελίες εστιατορίων.

