Η Honda και η Nissan συμφώνησαν να διερευνήσουν τη μεταξύ τους συγχώνευση και να δημιουργήσουν μια κοινή εταιρεία συμμετοχών, ανέφεραν τη Δευτέρα, η οποία θα δημιουργήσει την τρίτη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο και θα σηματοδοτήσει μια τεράστια αλλαγή σε έναν κλάδο που βιώνει τρομερή αναταραχή.

Οι δύο εταιρείες θα στοχεύουν σε συνδυασμένες πωλήσεις 30 τρισεκατομμυρίων γιεν (191 δισεκατομμύρια δολάρια) και λειτουργικά κέρδη άνω των 3 τρισεκατομμυρίων γεν μέσω της πιθανής συγχώνευσης, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους.

Στόχος τους ήταν να ολοκληρώσουν τις συνομιλίες γύρω στον Ιούνιο του 2025 και στη συνέχεια να δημιουργήσουν μια εταιρεία μέχρι τον Αύγουστο του 2026, οπότε και οι μετοχές και των δύο εταιρειών θα διαγραφούν.

Η ενοποίηση θα δημιουργήσει τον τρίτο μεγαλύτερο όμιλο αυτοκινήτων στον κόσμο μετά την Toyota και τη Volkswagen, καθώς οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμετωπίζουν αυξανόμενες προκλήσεις από την Tesla και τους κινέζους ανταγωνιστές.

Η Honda, η δεύτερη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ιαπωνίας μετά την Toyota, έχει κεφαλαιοποίηση άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η τρίτη στην κατάταξη Nissan αποτιμάται σε περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Honda θα διορίσει την πλειοψηφία του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας χαρτοφυλακίου.

Η ενοποίηση των δύο ιστορικών ιαπωνικών εμπορικών σημάτων θα σηματοδοτήσει τη μεγαλύτερη αναμόρφωση στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία από τη συγχώνευση της Fiat Chrysler Automobiles και της PSA το 2021 για να δημιουργήσουν τη Stellantis σε μια συμφωνία 52 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Μια συγχώνευση και με τη Mitsubishi Motors θα ανέβαζε τις παγκόσμιες πωλήσεις του ιαπωνικού ομίλου σε περισσότερα από 8 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Ο νούμερο 3 όμιλος είναι η Hyundai και η Kia της Νότιας Κορέας.

Τον περασμένο μήνα, η Nissan ανακοίνωσε ένα σχέδιο να περικόψει 9.000 θέσεις εργασίας και το 20% της παγκόσμιας παραγωγικής της ικανότητας μετά την πτώση των πωλήσεων στις βασικές αγορές της Κίνας και των ΗΠΑ. Η Honda ανέφερε επίσης χειρότερα από τα αναμενόμενα κέρδη λόγω της μείωσης των πωλήσεων στην Κίνα.

Όπως και άλλες ξένες αυτοκινητοβιομηχανίες, η Honda και η Nissan έχουν χάσει έδαφος στη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου, την Κίνα, εν μέσω της ανόδου της BYD και άλλων τοπικών εμπορικών σημάτων που κατασκευάζουν ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα με καινοτόμο λογισμικό.

Σε μια ξεχωριστή διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, ο πρώην πρόεδρος της Nissan, Κάρλος Γκοσν, δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως η συμμαχία Honda-Nissan θα ήταν επιτυχής, λέγοντας ότι οι δύο αυτοκινητοβιομηχανίες δεν είναι συμπληρωματικές.

Ο Γκοσν καταζητείται στην Ιαπωνία επειδή διέφυγε στον Λίβανο. Η σύλληψή του το 2018 για οικονομικές παραβάσεις έφερε τη Nissan σε κρίση.

Η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία Renault, ο μεγαλύτερος μέτοχος της Nissan, είναι κατ' αρχήν ανοιχτή σε συμφωνία και θα εξετάσει όλες τις συνέπειες, ανέφεραν πηγές.

Η Foxconn της Ταϊβάν προσέγγισε τη Nissan σχετικά με μια προσφορά, αλλά η ιαπωνική εταιρεία την απέρριψε, ανέφεραν πηγές στο Reuters.

Η Foxconn αποφάσισε να σταματήσει την προσέγγιση αφού έστειλε μια αντιπροσωπεία να συναντηθεί με τη Renault στη Γαλλία, ανέφερε το Bloomberg News την Παρασκευή.

Οι μετοχές της Honda έκλεισαν με άνοδο 3,8%, της Nissan σημείωσαν άνοδο 1,6% και της Mitsubishi Motors κέρδισαν 5,3% μετά τις ειδήσεις σχετικά με τις λεπτομέρειες της σχεδιαζόμενης συγχώνευσης.

