ΟΠΤΙΜΑ ΑΕ: Συνεχίζεται η ανάπτυξη και το 2024

Με θετικό πρόσημο και αυξημένο κύκλο εργασιών έναντι του προηγούμενου έτους έκλεισε το 2024 για την ΟΠΤΙΜΑ ΑΕ. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2024 διαμορφώθηκε στα 214,13 εκατ. ευρώ, έναντι των 200,17 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 19,9 εκατ. ευρώ (από 21,6 εκατ. ευρώ το 2023) και τα κέρδη προ φόρων σε 6,3 εκατ. ευρώ έναντι 10,2 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2024 οι δαπάνες μάρκετινγκ για τις μάρκες στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας υπήρξαν ιδιαίτερα αυξημένες, με αποτέλεσμα την περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς της ΟΠΤΙΜΑ στην κατηγορία του Τυριού, όπου παραμένει πρώτη, με την απόστασή της από τον δεύτερο παίκτη της αγοράς να μεγαλώνει. Παράλληλα, υψηλές ήταν και οι δαπάνες στον τομέα της Έρευνας & Ανάπτυξης, όπου η ΟΠΤΙΜΑ παραμένει πρωτοπόρος μελετώντας και αναπτύσσοντας διαρκώς νέα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις διαφοροποιημένες ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή και παράλληλα συμβάλλουν στην ανάπτυξη των πωλήσεων της κατηγορίας των Τυριών στην ελληνική αγορά.

Η αύξηση των δαπανών στους δυο αυτούς τομείς, σε συνδυασμό με την απόφαση της εταιρείας να απορροφήσει η ίδια το μεγαλύτερο μέρος τις ανατιμήσεων στα εισαγόμενα είδη, περιορίζοντας έτσι τα περιθώρια κέρδους, οδήγησαν στη μείωση που σημειώνεται στα προ φόρων κέρδη.

«Τα αποτελέσματα του 2024 αντανακλούν τις στρατηγικές αποφάσεις που λάβαμε τη συγκεκριμένη χρονιά. Επενδύσαμε δυναμικά στο μάρκετινγκ και στην αδιάλειπτη ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και επιλέξαμε να σταθούμε δίπλα στον καταναλωτή, απορροφώντας μεγάλο μέρος των αυξήσεων κόστους. Το αποτέλεσμα ήταν η περαιτέρω αύξηση του μεριδίου μας και των πωλήσεων μας, αλλά και η ενίσχυση των βάσεων για βιώσιμη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια» ανέφερε η Διοίκηση της ΟΠΤΙΜΑ ΑΕ.





