Τη διαρροή δεδομένων 419.000 πελατών της Louis Vuitton, μετά από μια κυβερνοεπίθεση στη Νότια Κορέα τον Ιούνιο, εξετάζουν οι αρχές του Χονγκ Κονγκ.

Τα δεδομένα που διέρρευσαν περιλάμβαναν ονόματα, στοιχεία διαβατηρίου, διευθύνσεις και email, καθώς και αριθμούς τηλεφώνου, ιστορικό αγορών και προτιμήσεις προϊόντων, ανέφερε το γραφείο του επιτρόπου προστασίας προσωπικών δεδομένων του Χονγκ Κονγκ, σύμφωνα με το Reuters.

Η Louis Vuitton υπέβαλε αναφορά για παραβίαση δεδομένων στις 17 Ιουλίου. Τα κεντρικά γραφεία της στη Γαλλία διαπίστωσαν ύποπτες δραστηριότητες στα συστήματά της στις 13 Ιουνίου και στη συνέχεια στις 2 Ιουλίου ανακάλυψαν ότι επηρέασαν τους πελάτες του Χονγκ Κονγκ.

Το περιστατικό έρχεται μετά την παραβίαση των συστημάτων της Louis Vuitton στην Κορέα τον Ιούνιο, η οποία οδήγησε στη διαρροή ορισμένων δεδομένων πελατών, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας, αλλά δεν αφορούσε οικονομικές πληροφορίες, σύμφωνα με την εταιρεία.

Πηγή: skai.gr

