Η Metlen υπέγραψε 15ετές Συμβόλαιο Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (PPA) με την Copec EMOAC για την πώληση «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται από τέσσερα φωτοβολταϊκά πάρκα του χαρτοφυλακίου της στη Χιλή.

Η Copec EMOAC, θυγατρική της Copec, κορυφαίας εταιρείας διανομής καυσίμων στη Χιλή, εξειδικεύεται στην εμπορία ενέργειας από ΑΠΕ και αποτελεί κινητήριο μοχλό της ενεργειακής μετάβασης μέσα από ολοκληρωμένες λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε κλάδου.

Η συμφωνία καλύπτει ετήσια προμήθεια ενέργειας 450 GWh, με έναρξη παράδοσης το 2ο τρίμηνο του 2026. Η ενέργεια θα υποστηρίζεται από 322 MW συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS), από το ίδιο το χαρτοφυλάκιο της METLEN.

Η μακροπρόθεσμη αυτή συμφωνία διασφαλίζει την παροχή ανανεώσιμης ενέργειας προς την Copec EMOAC, συμβάλλοντας στην απανθρακοποίηση του ενεργειακού συστήματος της Χιλής και εξασφαλίζοντας σταθερή και βιώσιμη προμήθεια ενέργειας. Το PPA προβλέπει ότι η ενέργεια θα παρέχεται κατά τις νυχτερινές ώρες – δηλαδή από τις 19:00 έως τις 07:59 (χειμερινή ώρα) και από τις 22:00 έως τις 06:59 (θερινή ώρα), ώρες δηλαδή που ηλιακή παραγωγή μειώνεται.

H εφαρμογή νυχτερινών PPA από τη METLEN στη Χιλή υπογραμμίζει τον στρατηγικό της ρόλο στην προώθηση της ενεργειακής μετάβασης της χώρας, συνδυάζοντας καινοτόμες λύσεις συμβολαίων με το διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο ανανεώσιμων έργων και συνεργασιών της.

Ένα νυχτερινό PPA λειτουργεί ως κρίσιμη αντιστάθμιση απέναντι στη μεταβλητότητα των τιμών, αποκτώντας αυξανόμενη σημασία στο σημερινό ενεργειακό τοπίο – ιδιαίτερα στο πλαίσιο της μετάβασης προς τις ΑΠΕ και της αυξανόμενης διείσδυσης στοχαστικών πηγών ενέργειας, όπως η ηλιακή. Με τη διασφάλιση προμήθειας ενέργειας κατά τις ώρες εκτός αιχμής ή νύχτας – όταν δεν υπάρχει ηλιακή παραγωγή και η εξάρτηση από ακριβότερες πηγές όπως το φυσικό αέριο ή οι αγορές εξισορρόπησης αυξάνεται – η συμφωνία αυτή εξασφαλίζει σταθερότητα και προβλεψιμότητα τιμών.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη διαρκή επέκταση της METLEN στη Λατινική Αμερική, ενισχύοντας τη δέσμευσή της στην ανάπτυξη καθαρής ενέργειας και υποστηρίζοντας τη στρατηγική της Copec EMOAC για αξιόπιστη και βιώσιμη προμήθεια ενέργειας.

Πηγή: skai.gr

