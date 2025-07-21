Ο κολοσσός της αυτοκινητοβιομηχανίας Stellantis, αναμένει ζημιά 2,3 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του έτους, εν μέσω των επιπτώσεων από τους δασμούς των ΗΠΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας τη Δευτέρα.

Η Stellantis, στην οποία ανήκουν οι Jeep, Dodge, Fiat, Chrysler και Peugeot, εκτιμά ότι τα καθαρά έσοδα του πρώτου εξαμήνου θα διαμορφωθούν σε 74,3 δισ. ευρώ, από 85 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο πέρυσι, σημειώνει το CNBC.

Τα προκαταρκτικά στοιχεία έρχονται ελλείψει οικονομικής καθοδήγησης, την οποία η εταιρεία ανέστειλε στις 30 Απριλίου.

Η Stellantis σημείωσε ότι προέβη στην έκτακτη κίνηση να δημοσιεύσει προκαταρκτικά και μη ελεγμένα οικονομικά στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο του έτους λόγω της διαφοράς μεταξύ των προβλέψεων των αναλυτών και των επιδόσεων της εταιρείας κατά την περίοδο αυτή.

Η ενημέρωση επιβεβαιώνει το μέγεθος της πρόκλησης που έχει μπροστά του ο νέος διευθύνων σύμβουλος Antonio Filosa, ο οποίος διορίστηκε τον Μάιο μετά την απροσδόκητη παραίτηση του προκατόχου του Carlos Tavares εν μέσω απότομης πτώσης των κερδών, μείωσης των πωλήσεων και προβλημάτων στις ΗΠΑ.

Οι εισηγμένες στο Μιλάνο μετοχές της Stellantis διαπραγματεύονταν 1,6% χαμηλότερα το πρωί της Δευτέρας, περιορίζοντας μέρος των προηγούμενων απωλειών τους. Η τιμή της μετοχής έχει υποχωρήσει κατά περίπου 38% από την αρχή του έτους.

Μείωση των αποστολών κατά το δεύτερο τρίμηνο

Η Stellantis ανέφερε ότι τέσσερις βασικοί παράγοντες επηρέασαν σημαντικά τα αποτελέσματα κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους.

Αυτοί περιλάμβαναν δράσεις που λήφθηκαν σε πρώιμο στάδιο για τη βελτίωση της κερδοφορίας, περίπου 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ καθαρών επιβαρύνσεων προ φόρων, δυσμενείς επιπτώσεις στα προσαρμοσμένα λειτουργικά έσοδα από το υψηλότερο βιομηχανικό κόστος, καθώς και αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τις πρώιμες επιπτώσεις των δασμών των ΗΠΑ.

Τα επίσημα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για το πρώτο εξάμηνο του 2025 θα ανακοινωθούν κανονικά στις 29 Ιουλίου.

Η Stellantis ανακοίνωσε επίσης ότι οι συνολικές παραδόσεις της κατά το δεύτερο τρίμηνο ανήλθαν σε 1,4 εκατομμύρια οχήματα, μειωμένες κατά 6% σε ετήσια βάση.

Στη Βόρεια Αμερική, η Stellantis δήλωσε ότι οι παραδόσεις του δεύτερου τριμήνου αναμένεται να μειωθούν κατά περίπου 109.000 μονάδες, χαμηλότερα κατά 25% σε ετήσια βάση.

Πηγή: skai.gr

