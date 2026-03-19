Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Αύξηση των καθαρών κερδών κατά 7,4% το 2025

Σε 236,3 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη του Oμίλου ΤΙΤΑΝ το 2025, αυξημένα κατά 7,4% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων.

Οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 6,4% (LfL1) και διαμορφώθηκαν σε €2.669 εκ. χάρη στη δυναμική που σημειώθηκε στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο, καθώς και στις βελτιωμένες επιδόσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ θετική ήταν και η συμβολή των δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ, παρά την επίδραση της εξασθένησης του αμερικανικού δολαρίου για μεγάλο μέρος του έτους. Το 2025 χαρακτηρίστηκε από αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα, συμπεριλαμβανομένων των πιέσεων από δασμούς στο τσιμέντο στις ΗΠΑ και της συνέχισης της υποτονικής δραστηριότητας στον κλάδο κατοικίας.

Οι επιδράσεις αυτές αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη σταθερή ζήτηση για έργα υποδομών στις ΗΠΑ, τη συνεχιζόμενη δυναμική στην Ελλάδα και την ανάκαμψη της αγοράς στην Αίγυπτο. Οι δραστηριότητές μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατέγραψαν επίσης θετικές επιδόσεις το 2025, ενισχύοντας τα αποτελέσματα μετά τις προκλήσεις που καταγράφηκαν στο πρώτο εξάμηνο, σε σύγκριση και με τα υψηλά επίπεδα του αντίστοιχου περσινού διαστήματος.

Τα κέρδη EBITDA του Ομίλου βελτιώθηκαν έναντι του προηγούμενου έτους, ξεπερνώντας τα €600 εκ. και διαμορφώθηκαν σε €606,1 εκ. αυξημένα κατά 9,3% (LfL1), προσαρμοσμένα για τη μειωμένη συνεισφορά της Τουρκίας μετά την πώληση της Adoçim, καθώς και για την επίδραση των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Οι επιδόσεις αυτές οφείλονται στις ανθεκτικές τιμές σε όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος – συμπεριλαμβανομένων στοχευμένων αυξήσεων σε ορισμένες περιπτώσεις, προκειμένου να αντισταθμιστούν οι πληθωριστικές πιέσεις του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, πρώτων υλών και εργασίας– στην αύξηση του όγκου πωλήσεων τσιμέντου στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο καθώς και στην ενισχυμένη εξαγωγική δραστηριότητα από την Αίγυπτο.

Σημαντική άνοδος σημειώθηκε και στα αδρανή υλικά όσο και στο έτοιμο σκυρόδεμα. Οι συνεχείς επενδύσεις στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών παραγωγής και διανομής, σε συνδυασμό με τη βελτίωση των ποσοστών θερμικής υποκατάστασης μέσω της αυξημένης χρήσης εναλλακτικών καυσίμων, ενίσχυσαν τη λειτουργική αποδοτικότητα και συνέβαλαν στη μείωση του συνολικού ενεργειακού κόστους σε επίπεδο Ομίλου, αντισταθμίζοντας σε μεγάλο βαθμό την αύξηση του κόστους παραγωγής.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου για το έτος, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας που αναλογούν στους μετόχους, ανήλθαν σε €236,3 εκ., αυξημένα κατά 7,4% σε ετήσια βάση (LfL2), επηρεασμένα από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τις μεταβολές στο εύρος ενοποίησης, τη μη επαναλαμβανόμενη επίδραση ύψους €51,9 εκ. από την πώληση της συμμετοχής του Ομίλου στην Adoçim, τα κέρδη μειοψηφίας ύψους €21,6 εκ. από την Titan America μετά την IPO τον Φεβρουάριο 2025, καθώς και την αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης ύψους €5,9 εκ. στη Βραζιλία το τέταρτο τρίμηνο του 2024.

Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €3,2 ανά μετοχή, αυξημένα κατά 7,4% σε ετήσια βάση (LfL2). Ο Όμιλος εξακολουθεί να καταγράφει υψηλές αποδόσεις κεφαλαίου, με την απόδοση του μέσου απασχολούμενου κεφαλαίου (ROACE) να διαμορφώνεται σε 18,2% το 2025.

Κατά το τέταρτο τρίμηνο, το οποίο παραδοσιακά είναι πιο υποτονικό για τον κλάδο λόγω εποχικότητας, οι όγκοι πωλήσεων του Ομίλου αυξήθηκαν σε όλες τις κύριες κατηγορίες προϊόντων και σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, χάρη σε έναν ιδιαίτερα ισχυρό Δεκέμβριο. Οι πωλήσεις του τέταρτου τριμήνου ανήλθαν σε €656,5 εκ., αυξημένες κατά 8,1% (LfL1) σε σχέση με το 2024. Η κερδοφορία παρουσίασε επίσης μικρή βελτίωση, με τα κέρδη EBITDA του τέταρτου τριμήνου να αυξάνονται κατά 0,2% (LfL1) και να ανέρχονται σε €132,5 εκ., προσαρμοσμένα για την πώληση της Adoçim και τις αρνητικές συναλλαγματικές επιδράσεις.

Η ισχυρή λειτουργική αποδοτικότητα και οι θετικές τάσεις της ζήτησης συνέβαλαν σε αυτά τα αποτελέσματα, με την Αίγυπτο να καταγράφει σημαντική άνοδο. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου για το τέταρτο τρίμηνο, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (LfL2), που αναλογούν στους μετόχους, ανήλθαν σε €70,3 εκ.

Το 2025 σημειώθηκε σημαντική αύξηση των όγκων πωλήσεων σε επίπεδο Ομίλου – σε συνέχεια της θετικής πορείας των προηγούμενων ετών – σε όλες τις κύριες κατηγορίες προϊόντων, τόσο στο τσιμέντο όσο και στα αδρανή υλικά και το έτοιμο σκυρόδεμα.

Η επίδοση αυτή στηρίχθηκε στη σταθερή ζήτηση, παρά τη μικρή κάμψη των όγκων τσιμέντου κατά το πρώτο εξάμηνο λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και των έντονων βροχοπτώσεων, καθώς και της υποτονικής δραστηριότητας στον κλάδο κατοικίας στις ΗΠΑ. Οι όγκοι τσιμέντου του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 18,0 εκ. τόνους στο τέλος του έτους, αυξημένοι κατά 1% σε ετήσια βάση (LfL).

Η άνοδος αυτή βασίστηκε στην αυξημένη ζήτηση στην Ελλάδα, στο ισχυρό δεύτερο εξάμηνο στις ΗΠΑ –σε σύγκριση με τη χαμηλότερη βάση του 2024 λόγω των επιπτώσεων των τυφώνων– και στην σημαντική ανάκαμψη στην Αίγυπτο, ενώ η Νοτιοανατολική Ευρώπη έκλεισε το έτος σε επίπεδα αντίστοιχα με το 2024. Όλες οι εξαγωγές του Ομίλου από την Ελλάδα κατευθύνθηκαν σε σταθμούς του Ομίλου – κυρίως στην Titan America στις ΗΠΑ – αν και οι όγκοι ήταν χαμηλότεροι έναντι του προηγούμενου έτους.

Οι εξαγωγές προς τους ευρωπαϊκούς σταθμούς του Ομίλου στη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία ήταν επίσης μειωμένες σε σχέση με το 2024, ενώ η Αίγυπτος κατέγραψε ισχυρή άνοδο στις εξαγωγές τσιμέντου. Οι όγκοι έτοιμου σκυροδέματος αυξήθηκαν κατά 6% (LfL), στηριζόμενοι στη δυναμική του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα και την ανθεκτική ζήτηση στις ΗΠΑ, και ανήλθαν σε 6,4 εκ. μ³.

Οι όγκοι αδρανών υλικών αυξήθηκαν κατά 9% και διαμορφώθηκαν σε 23,7 εκ. τόνους, χάρη στη δυναμική ζήτηση στην Ελλάδα και στην αυξημένη ζήτηση στις ΗΠΑ (Φλόριντα), η οποία υποστηρίχθηκε και από τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2024. Οι όγκοι τσιμεντόλιθων υποχώρησαν λόγω της ασθενέστερης ζήτησης από την κλάδο κατοικίας στις ΗΠΑ, αλλά παρουσίασαν ανάκαμψη το τέταρτο τρίμηνο. Παράλληλα, αυξήθηκαν οι όγκοι τσιμεντοειδών υλικών – περιλαμβανομένης της ιπτάμενης τέφρας και της ποζολάνης – καθώς και οι όγκοι κονιαμάτων στην Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

