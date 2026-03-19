Συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας υπέγραψαν ο Όμιλος ONEX Shipyards & Technologies και ο νοτιοκορεατικός ναυπηγικός όμιλος Hanwha Ocean, με στόχο την ανάπτυξη της αμυντικής ναυπηγικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η συμφωνία υπεγράφη στη Σεούλ, παρουσία στελεχών των δύο εταιρειών και εκπροσώπων κυβερνήσεων και διπλωματικών αποστολών. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο της συνεργασίας τα ναυπηγεία της ONEX αναμένεται να λειτουργήσουν ως βασικός περιφερειακός κόμβος δραστηριοτήτων της Hanwha Ocean.

Η συνεργασία περιλαμβάνει την ανάπτυξη δυνατοτήτων κατασκευής και υποστήριξης αμυντικών πλοίων και υποβρυχίων, καθώς και την ενίσχυση της τεχνολογικής βάσης του ελληνικού ναυπηγικού τομέα. Προβλέπεται επίσης η δημιουργία γραμμών παραγωγής και υποστήριξης (MRO) στην Ελλάδα, με στόχο την κάλυψη αναγκών όχι μόνο της χώρας, αλλά και τρίτων αγορών στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, η συμφωνία στοχεύει στην αύξηση της εγχώριας συμμετοχής στην κατασκευή ναυπηγικών προγραμμάτων, με ποσοστό που εκτιμάται ότι μπορεί να υπερβεί το 70%. Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας στη διεθνή αγορά αμυντικών ναυπηγικών προϊόντων.

Σε οικονομικό επίπεδο, η επένδυση εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση του εγχώριου βιομηχανικού οικοσυστήματος, ιδίως σε τομείς υψηλής εξειδίκευσης.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ONEX, Πάνος Ξενοκώστας, ανέφερε ότι η συμφωνία εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και την ανάπτυξη εξαγωγικών δυνατοτήτων στον τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας. Όπως σημείωσε, η συνεργασία με τη Hanwha Ocean δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την κατασκευή προηγμένων ναυπηγικών συστημάτων στην Ελλάδα και για την ενίσχυση της θέσης της χώρας σε διεθνείς αλυσίδες αξίας.

Η συμφωνία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης της αμυντικής βιομηχανίας και της εγχώριας παραγωγικής βάσης, με έμφαση στη συνεργασία με διεθνείς ομίλους και στη μεταφορά τεχνογνωσίας.

Πηγή: skai.gr

