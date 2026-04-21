Θετικές επιδόσεις κατέγραψε ο Όμιλος Γρ. Σαράντης στο πρώτο τρίμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στρατηγικής του σε ένα περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, τα οικονομικά μεγέθη κινήθηκαν ανοδικά σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, με αύξηση τόσο των εσόδων όσο και της κερδοφορίας, ενώ ενισχύθηκαν περαιτέρω και τα περιθώρια κέρδους. Η βελτίωση αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στο αναβαθμισμένο προϊοντικό μείγμα, στη συστηματική συγκράτηση του κόστους και στα πρώτα οφέλη από τις επενδύσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Παράλληλα, ο Όμιλος προχωρά στην επέκταση της παραγωγικής του βάσης στα Οινόφυτα, με στόχο την ενίσχυση της δυναμικότητας σε κατηγορίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως τα προϊόντα ομορφιάς και αντηλιακής προστασίας.

Την ίδια στιγμή προβληματίζουν οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η διάρκεια του πολέμου. Σύμφωνα με όσα ανέφερε εχθές μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Δημήτρης Μαγγιώρος, γενικός διευθυντής Ελλάδος, στο περιθώριο εκδήλωσης του Ομίλου Σαράντη και της SANITAS, οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας και των πρώτων υλών δημιουργούν ένα πιεστικό περιβάλλον. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι μεγαλύτερες πιέσεις εντοπίζονται στη προμήθεια πρώτων υλών που προέρχονται από παράγωγα πετρελαίου. Όπως εξήγησε, ανάλογα με την πρώτη ύλη, οι αυξήσεις στο κόστος διαμορφώνονται από 6% έως πάνω από 10% αυτή τη περίοδο με τα δεδομένα να αλλάζουν συνεχώς.

Ό όμιλος, σύμφωνα με τον κ. Μαγγιώρο, ήδη αντιμετωπίζει αύξηση σε κόστος πρώτων υλών το οποίο προς το παρόν απορροφά αποφεύγοντας ανατιμήσεις. Ωστόσο, δεν απέκλεισε το γεγονός η πίεση να μετακυλιστεί στην αγορά και μάλιστα ταχύτερα από την προηγούμενη ενεργειακή κρίση. Στο πλαίσιο αυτό, η στρατηγική του ομίλου το επόμενο διάστημα περιλαμβάνει έλεγχο λειτουργικού κόστους, αναπροσαρμογή προωθητικών ενεργειών και αναπροσαρμογή τιμών, εφόσον απαιτηθεί, ώστε να αντισταθμιστεί η αύξηση του κόστους των πρώτων υλών.

Σε ό,τι αφορά στα οικονομικά μεγέθη το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 147,1 εκατ. ευρώ έναντι 141,9 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2025, αυξημένες κατά 3,7%, υποστηριζόμενες από βελτιωμένο προϊοντικό μείγμα, με αυξημένη συμβολή των προϊόντων αντηλιακής προστασίας, σε συμφωνία με τις στρατηγικές μας προτεραιότητες, καθώς και από την εποχική επίδραση του Πάσχα.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το πρώτο τρίμηνο 2026 διαμορφώθηκαν στα 23,3 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 19,4 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2025, αυξημένα κατά 19,9%. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στο 15,8% (έναντι 13,7% το πρώτο τρίμηνο 2025) αυξημένο κατά 214 μονάδες βάσης.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) ανήλθαν σε 17,5 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2026, αυξημένα κατά 18,2%, σε σύγκριση με το EBIT πρώτου τριμήνου 2025 που είχε διαμορφωθεί στα 14,8 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο EBIT διαμορφώθηκε στο 11,9% το πρώτο τρίμηνο 2026, σε σύγκριση με 10,4% το πρώτο τρίμηνο 2025, αυξημένο κατά 147 μονάδες βάσης, αντανακλώντας τη βελτιωμένη λειτουργική αποτελεσματικότητα, την εστίαση στην ανάπτυξη των κατηγοριών που αποφέρουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους, καθώς και τη συνετή διαχείριση κόστους.

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοοικονομική θέση, ο όμιλος διατήρησε ισχυρό προφίλ με καθαρό δανεισμό 5,5 εκατ. ευρώ στις 31 Μαρτίου 2026 (έναντι καθαρής ταμειακής θέσης 5,7 εκατ. ευρώ στις 31 Μαρτίου 2025, η οποία είχε ενισχυθεί από την είσπραξη δόσης 20,6 εκατ. ευρώ από την Estée Lauder. Η τελική δόση αναμένεται τον Ιανουάριο του 2028.

Παράλληλα, ο όμιλος κατέγραψε πρόοδο στην υλοποίηση των στρατηγικών του προτεραιοτήτων. Τον Ιανουάριο 2026 ολοκληρώθηκε επιτυχώς το Go-live του δεύτερου κύματος χωρών στο SAP S/4HANA το οποίο αφορά τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Επιπλέον οι επενδύσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα αρχίζουν ήδη να αποδίδουν, συμβάλλοντας σε βελτιώσεις της λειτουργικής αποδοτικότητας. Η διεθνής ανάπτυξη συνεχίζεται, με την περαιτέρω διείσδυση της μάρκας Carroten σε επιλεγμένες διεθνείς αγορές, ενώ στρατηγική προτεραιότητα εξακολουθεί να αποτελεί η αγορά των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

