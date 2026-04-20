Η Apple ανακοίνωσε τη Δευτέρα, 20 Απριλίου 2026, μια ιστορική αλλαγή στην ηγεσία της. Ο νυν Διευθύνων Σύμβουλος, Τιμ Κουκ (Tim Cook), θα μετακινηθεί στη θέση του εκτελεστικού προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, ενώ ο Τζον Τέρνους (John Ternus), ο τρέχων ανώτερος αντιπρόεδρος του τμήματος Hardware Engineering, αναλαμβάνει τα ηνία ως ο επόμενος CEO.

Η αλλαγή θα τεθεί σε πλήρη ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2026. Μέχρι τότε, ο Τιμ Κουκ θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του ως CEO καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, συνεργαζόμενος στενά με τον Τέρνους για τη διασφάλιση ομαλής μετάβασης.

Ποιος είναι ο Τζον Τέρνους

Ο Τζον Τέρνους αποτελεί ένα από τα πιο έμπειρα στελέχη της Apple, έχοντας διαγράψει μια πορεία 25 ετών στην εταιρεία.

Εντάχθηκε στην Apple το 2001 στην ομάδα σχεδιασμού προϊόντων. Μέχρι σήμερα κατείχε τη θέση του ανώτερου αντιπροέδρου του Hardware Engineering. Υπήρξε καθοριστικός στη διαχείριση και την ανάπτυξη κρίσιμων προϊόντων όπως το iPad, το iPhone, το Mac και το Apple Watch. Περιγράφεται ως ένας ηγέτης με «μυαλό μηχανικού» και «ψυχή καινοτόμου», έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη του Κουκ για τη διαδοχή.

Το έργο του Τιμ Κουκ

Ο Τιμ Κουκ, ο οποίος ανέλαβε το τιμόνι της Apple μετά τον Στιβ Τζομπς το 2011, αφήνει πίσω του μια τεράστια κληρονομιά. Κατά τη διάρκεια της θητείας του:

- Η χρηματιστηριακή αξία της Apple εκτοξεύτηκε από τα 350 δισεκατομμύρια δολάρια σε περίπου 4 τρισεκατομμύρια δολάρια.

- Η εταιρεία επεκτάθηκε σε νέες κατηγορίες προϊόντων όπως το Apple Watch, τα AirPods και το Apple Vision Pro.

- Οι υπηρεσίες της Apple (iCloud, Apple Pay, Apple Music κ.λπ.) εξελίχθηκαν σε μια επιχειρηματική δραστηριότητα άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Στον νέο του ρόλο ως εκτελεστικός πρόεδρος, ο Κουκ θα συνεχίσει να προσφέρει τη βοήθειά του στην εταιρεία, εστιάζοντας σε στρατηγικά ζητήματα, όπως η επαφή με υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παράλληλα με την ανακοίνωση της διαδοχής, η Apple προχώρησε και σε αναδιοργάνωση άλλων ανώτατων θέσεων, ορίζοντας τον Τζόνι Σρούτζι (Johny Srouji) ως τον νέο Chief Hardware Officer της εταιρείας.

Πηγή: skai.gr

