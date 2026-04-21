Τέλος εποχής στην Apple: Ποιος είναι ο νέος CEO, Τζον Τέρνους

Ιστορική αλλαγή σελίδας για την Apple από την 1η Σεπτεμβρίου, με τον Τζον Τέρνους να αναλαμβάνει τα ηνία της εταιρείας διαδεχόμενος τον Τιμ Κουκ, ο οποίος βρισκόταν στο τιμόνι του τεχνολογικού κολοσού για σχεδόν 15 χρόνια.

Ο νέος CEO είναι ένα από τα πιο έμπειρα στελέχη της εταιρείας, με βαθιά γνώση της λειτουργίας και της κουλτούρας της Apple. «Έχοντας περάσει σχεδόν όλη μου την καριέρα στην Apple, είχα την τύχη να εργαστώ υπό τις οδηγίες του Στιβ Τζομπς και να έχω τον Τιμ Κουκ ως μέντορά μου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Η πορεία του στην Apple

Ο Τέρνους γνωρίζει την εταιρεία «από μέσα». Σύμφωνα με την Apple, κατείχε τη θέση του ανώτερου αντιπροέδρου μηχανικής υλικού (hardware engineering) και έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη εμβληματικών προϊόντων όπως το iPhone, το Mac και το Apple Vision Pro.

Έχει επίσης παίξει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία νέων σειρών προϊόντων για τα Mac, τα AirPods και το iPhone, ενώ η ομάδα του συνέβαλε στην ανάπτυξη νεότερων μοντέλων, όπως η σειρά iPhone 17 και νέες εκδόσεις MacBook.

Πόσα χρόνια βρίσκεται στην εταιρεία

Ο Τέρνους εργάζεται στην Apple εδώ και περίπου 25 χρόνια. Εντάχθηκε στην ομάδα σχεδιασμού προϊόντων το 2001, ανέλαβε αντιπρόεδρος μηχανικής υλικού το 2013 και το 2021 προήχθη σε ανώτερο αντιπρόεδρο, εντασσόμενος στην εκτελεστική ομάδα.

Πριν από την Apple, εργάστηκε ως μηχανικός στην Virtual Research Systems και είναι απόφοιτος μηχανολόγος μηχανικός του University of Pennsylvania.

Η ανάληψη της ηγεσίας από τον Τέρνους δεν αποτέλεσε έκπληξη, καθώς τον τελευταίο χρόνο θεωρούνταν το επικρατέστερο πρόσωπο για τη διαδοχή, σύμφωνα με το CNN.

Τα επόμενα βήματα

Ο νέος CEO καλείται να καλύψει ένα ιδιαίτερα μεγάλο κενό. Ο Τιμ Κουκ ηγήθηκε της Apple από το 2011, οδηγώντας την σε κεφαλαιοποίηση που άγγιξε τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια στην εποχή μετά τον Στιβ Τζομπς. Πλέον, ο Τέρνους αναλαμβάνει να οδηγήσει την εταιρεία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού και τεχνολογικών εξελίξεων.

«Ο Κουκ αφήνει μια διαχρονική κληρονομιά και ο Τέρνους θα βρεθεί υπό μεγάλη πίεση να αποδώσει άμεσα, ειδικά στον τομέα της AI», δήλωσε ο αναλυτής Νταν Άιβς.

Σε αντίθεση με τον Τζομπς, που ήταν γνωστός για τις τολμηρές κινήσεις του, ο Κουκ εστίασε στη σταθερή ανάπτυξη προϊόντων, όπως το Apple Watch, τα AirPods και το Apple TV+.

Το ερώτημα πλέον είναι ποια στρατηγική θα επιλέξει ο Τέρνους και αν η Apple θα καταφέρει να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως σημειώνουν αναλυτές της Forrester, το γεγονός ότι ο Τέρνους είναι μηχανικός ίσως σηματοδοτεί μια στροφή της Apple προς την ενίσχυση των συσκευών της με πιο «έξυπνες» και διαφοροποιημένες εμπειρίες για τον χρήστη.

Πηγή: skai.gr

