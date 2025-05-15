Η Alpha Services and Holdings όρισε τη Scope Ratings ως νέο οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, η οποία και αξιολόγησε την Τράπεζα με επενδυτική βαθμίδα BBB/Σταθερή.

Η αξιολόγηση από τη Scope επιβεβαιώνει την επιτυχημένη στρατηγική της Alpha Bank αλλά και την ισχυρή θέση της στην ελληνική αγορά. Η Scope υπερθεματίζει την ανθεκτικότητα του ισολογισμού της Τράπεζας, τις προοπτικές της για βιώσιμη κερδοφορία και την ικανότητα της ως προς τη δημιουργία κεφαλαίου. Επιπλέον, αναγνωρίζει τους σημαντικά βελτιωμένους δείκτες ποιότητας ενεργητικού και την υγιή θέση χρηματοδότησης και ρευστότητας του Ομίλου.

Η αξιολόγηση της Scope έρχεται να προστεθεί στις αξιολογήσεις Επενδυτικής Βαθμίδας που διαμορφώνουν το πιστωτικό προφίλ της Alpha Bank, συμπληρώνοντας την πρόσφατη αναβάθμιση σε Baa2 που έλαβε από τη Moody's τον Μάρτιο του 2025.

Η απόφαση για συνεργασία με την Scope Ratings ευθυγραμμίζεται με τον ευρύτερο στρατηγικό στόχο της Alpha Bank να ενισχύσει τη διασύνδεσή της με την αγορά της Ευρώπης, ενώ επιβεβαιώνει τη σταθερή της υποστήριξη προς τους θεσμούς της ΕΕ καθώς επίσης και τη δέσμευση της Τράπεζας να προωθεί πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών. Σημειώνεται ότι η Scope είναι σήμερα ο μοναδικός ευρωπαϊκός οργανισμός αξιολόγησης σε καθεστώς Πλαισίου Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας του Ευρωσυστήματος και είναι εγγεγραμμένη στην ESMA από το 2011.

Ο Βασίλης Ψάλτης, CEO του Ομίλου Alpha Bank δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για τη συνεργασία που ανακοινώνουμε σήμερα με τη Scope Ratings, μια επιλογή που υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας για την υποστήριξη του μοναδικού ευρωπαϊκού οργανισμού πιστοληπτικής αξιολόγησης, καθώς και την εμπιστοσύνη μας στην ισχυρή και σταθερή μεθοδολογία αξιολόγησης της Scope. Πρόκειται για μια στρατηγική απόφαση, που όχι μόνο ευθυγραμμίζεται με τους μακροπρόθεσμους οικονομικούς μας στόχους, αλλά και παράλληλα ενισχύει τη συμμετοχή μας στο οικοσύστημα κεφαλαιαγορών της Ευρώπης».



