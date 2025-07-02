Νέα «βουτιά» 13,5% στις παραδόσεις οχημάτων της Tesla στο β΄τρίμηνο  

Η Tesla κατέγραψε την Τετάρτη μια ακόμη μεγάλη πτώση στις τριμηνιαίες παραδόσεις, γεγονός που τη φέρνει αντιμέτωπη με τη δεύτερη συνεχόμενη ετήσια μείωση πωλήσεων, καθώς η ζήτηση υποχωρεί λόγω της αντίδρασης στην πολιτική στάση του διευθύνοντος συμβούλου Ίλον Μασκ και του γηρασμένου στόλου οχημάτων της.

Η εταιρεία παρέδωσε 384.122 οχήματα τους τελευταίους τρεις μήνες, καταγράφοντας μείωση 13% σε ετήσια βάση. Παρά το γεγονός ότι η Tesla έχει μπροστά της να καλύψει σημαντικό έδαφος προκειμένου να αποφύγει μια νέα ετήσια πτώση, κάποιοι επενδυτές περίμεναν ακόμα και πτώση άνω του 20%.

«Βρισκόμαστε στο χαμηλότερο σημείο», δήλωσε ο Gene Munster, διευθύνων εταίρος της Deepwater Asset Management, στο Bloomberg Television.

Η μετοχή της Tesla σημείωσε άνοδο 5% την Τετάρτη στις 11:20 π.μ. (ώρα Νέας Υόρκης) αν και παραμένει ωστόσο μειωμένη κατά περίπου 22% από την αρχή του έτους.

Τα στοιχεία πωλήσεων έρχονται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό του Ίλον Μασκ στα μέσα Μαΐου ότι η δραστηριότητα της Tesla στον τομέα των αυτοκινήτων είχε ανακάμψει από την ύφεση στις αρχές του έτους, ύφεση που προκλήθηκε εν μέρει από τις αντιδράσεις για τον ρόλο του στην κυβέρνηση Τραμπ. Οι πωλήσεις ενδέχεται να δεχτούν περαιτέρω πιέσεις προς το τέλος του έτους, εάν το Κογκρέσο εγκρίνει το φορολογικό νομοσχέδιο του προέδρου, το οποίο προβλέπει την κατάργηση των φορολογικών κινήτρων για αγορές ηλεκτρικών οχημάτων.

Η εταιρεία πόνταρε ότι θα την ενισχύσει η νέα έκδοση του Model Y, του πιο σημαντικού της μοντέλου. Όμως, η κατά τα άλλα παλιά γκάμα προϊόντων της φαίνεται να χάνει την αίγλη της, συγκριτικά με τις προσφορές των BYD Co. και Xiaomi Corp. από την Κίνα, ενώ η General Motors Co. κερδίζει έδαφος στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων των ΗΠΑ.

Η Tesla είχε διαβεβαιώσει τους επενδυτές τον Απρίλιο ότι τα νέα της μοντέλα, συμπεριλαμβανομένων και των πιο οικονομικών επιλογών, θα έμπαιναν κανονικά σε παραγωγή εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους. Ωστόσο, τα φθηνότερα οχήματα δεν παρουσιάστηκαν ποτέ, με αποτέλεσμα αρκετοί αναλυτές να εκτιμούν πως η παραγωγή τους έχει ήδη καθυστερήσει.

«Δεν έχει υπάρξει καμία αναφορά για το πιο προσιτό μοντέλο και πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο ίσως είναι απαραίτητο για να επιστρέψει η Tesla σε ρυθμούς αύξησης όγκου πωλήσεων», έγραψε ο Ben Kallo σε ενημέρωση προς τους πελάτες του.

Οι περισσότεροι αναλυτές πλέον αναμένουν πως η Tesla θα καταγράψει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πτώση στις πωλήσεις οχημάτων. Σύμφωνα με μέση πρόβλεψη αναλυτών που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg, η Tesla αναμένεται να παραδώσει περίπου 1,66 εκατομμύρια οχήματα το 2025, έναντι 1,79 εκατομμυρίων το προηγούμενο έτος.

Η διοίκηση της Tesla είχε ήδη αρχίσει να αναδιπλώνεται από την πρόβλεψη του Ιανουαρίου που εκτιμούσε ότι το τμήμα πωλήσεων οχημάτων θα επέστρεφε σε ρυθμούς ανάπτυξης φέτος, με στελέχη να προειδοποιούν τον Απρίλιο ότι θα επανεξέταζαν τις εκτιμήσεις τους κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τρέχοντος τριμήνου.

Ωστόσο, ο Ίλον Μασκ δήλωσε στο Bloomberg News στις 20 Μαΐου ότι οι παραδόσεις της Tesla είχαν ανακάμψει και ότι η εταιρεία δεν ανέμενε σημαντικές αποκλίσεις στη ζήτηση στο προσεχές διάστημα.

Παρά ταύτα, η Tesla παρήγαγε πάνω από 25.000 περισσότερα οχήματα απ’ όσα παρέδωσε στους πελάτες της για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η εταιρεία ίσως υπερεκτιμά τη ζήτηση.

Ο Ίλον Μασκ επιχείρησε να αποσπάσει την προσοχή των επενδυτών από τις ασθενείς πωλήσεις οχημάτων προς το τέλος του τριμήνου, λανσάροντας τα πολυαναμενόμενα αυτόνομα ταξί. Αν και η Tesla προσέφερε διαδρομές μόνο σε έναν μικρό κύκλο επιβατών εντός περιορισμένης περιοχής στο Όστιν του Τέξας με το υλικό να τίθεται υπό διερεύνηση από τις ομοσπονδιακές αρχές οδικής ασφάλειας, οι μετοχές της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 23% στη διάρκεια του τριμήνου.

Ο CEO αναλαμβάνει πλέον άμεση εποπτεία του τομέα πωλήσεων αυτοκινήτων, έπειτα από την αποχώρηση του στενού του συνεργάτη Όμιντ Αφσάρ, ο οποίος είχε την ευθύνη για τις πωλήσεις και τις κατασκευαστικές δραστηριότητες της Tesla στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι δραστηριότητες πωλήσεων της Tesla σε ΗΠΑ και Ευρώπη θα αναφέρονται πλέον απευθείας στον Μασκ, ενώ ο Τομ Ζου, ανώτερος αντιπρόεδρος, θα συνεχίσει να εποπτεύει τις πωλήσεις στην Ασία και θα αναλάβει και την παγκόσμια ευθύνη των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων.





Πηγή: The Washington Post

