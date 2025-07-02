ΗΠΑ: Η Microsoft σκοπεύει να απολύσει περίπου 9.000 εργαζόμενους

Η Microsoft θα προχωρήσει σε απολύσεις πολλών χιλιάδων εργαζομένων, έπειτα από ένα πρώτο κύμα απολύσεων τον Μάιο, ανέφερε σήμερα η εταιρεία στο Γαλλικό Πρακτορείο, καταργώντας κυρίως κάποιες ιεραρχικές βαθμίδες.

Σύμφωνα με μια εκπρόσωπο της εταιρείας, θα επηρεαστεί «λιγότερο από το 4%» του εργατικού δυναμικού, δηλαδή περίπου 9.000 άνθρωποι. Με βάση την πιο πρόσφατη, ετήσια έκθεση της Microsoft, η εταιρεία απασχολεί σήμερα περίπου 228.000 εργαζόμενους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

