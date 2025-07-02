«Όλοι μαζί, αξιοποιώντας την ισχυρή μας παρακαταθήκη, θα οδηγήσουμε το επιμελητήριο στο μέλλον με ενότητα, όραμα και προσήλωση στις μεταρρυθμίσεις. Θα αναδείξουμε τη συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας και θα συμβάλλουμε στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας μας, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα, επιταχύνοντας την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και προσελκύοντας στρατηγικές επενδύσεις».

Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, Ιωάννης Σαρακάκης, διαδεχόμενος τον Νικόλαο Μπακατσέλο στην προεδρία του Ελληνο-Aμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και σε συνέχεια της επιτυχημένης θητείας της προηγούμενης διοίκησης του επιμελητηρίου.

Επιπλέον, απευθυνόμενος στους εργαζομένους του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη και της Kinsen, προσέθεσε: «Πρόκειται για μία μεγάλη τιμή, όχι μόνο προσωπική, αλλά και για όλους εμάς. Η καλή φήμη του οργανισμού μας, την οποία έχουμε χτίσει εδώ και 103 χρόνια με συνέπεια, ακεραιότητα και υπευθυνότητα, συνέβαλε ουσιαστικά σε αυτήν την εκλογή. Το σημαντικότερο είναι πως αυτή η φήμη είναι αποτέλεσμα της καθημερινής προσπάθειας όλων σας. Ο καθένας και η καθεμιά από εσάς, με την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και το ήθος σας, έχετε συμβάλλει καθοριστικά σε αυτήν την αναγνώριση. Σας ευχαριστώ ειλικρινά.

Καθώς αναλαμβάνω αυτόν τον νέο ρόλο, το κάνω με υπερηφάνεια για όλα όσα εκπροσωπούμε. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε όλοι μαζί να δίνουμε το παράδειγμα στην επιχειρηματικότητα, στη δημόσια ζωή και στη συνολική μας προσφορά στην κοινωνία».

Όπως σημείωσε ο ίδιος, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη είναι μέλος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου από το 1948.

Υπενθυμίζεται ότι στη νέα Εκτελεστική Επιτροπή του Ελληνο-Aμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου εκλέχτηκαν, εκτός του κ. Σαρακάκη, οι: Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, AbbVie Pharmaceuticals Α' Αντιπρόεδρος, Βασίλης Καφάτος, Deloitte, B' Αντιπρόεδρος, Ιωάννης Κυριακίδης, Kyriakides Georgopoulos Law Firm, Γενικός Γραμματέας, Χρυσός Καβουνίδης, Boston Consulting Group, Ταμίας και μέλη οι: Σιάνα Κυριάκου ISO Hellas, Πάνος Πιτσιλλίδης, Johnson & Johnson MedTech, Κυριάκος Σαμπατακάκης, Accenture και Αντώνης Τσιμπούκης, CISCO Systems Hellas.

Αναλυτικά τα μέλη του νέου είναι οι: Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, Aldemar Resorts, Κώστας Ανδριοσόπουλος, AKUO Energy Greece, Νικόλαος Βασιλείου, Bright Special Lighting, Σόφη Δασκαλάκη-Μυτιληναίου, METLEN Energy & Metals, Γιάννης Ενεπεκίδης, Effectus Government Relations and Strategic Communications, Σοφία Εφραίμογλου Κουνενάκη, Foundation of the Hellenic World, Κλώντια Καρύδη, The American College of Greece, Μιχάλης Κασιμιώτης, Hewlett Packard Enterprise, Αλέξανδρος Κωστόπουλος, Foresight Strategy & Communications, Σπυρίδων Μανωλόπουλος, Space Hellas, Γιώργος Μαργώνης, Παπαστράτος, Παναγιώτης Μπερνίτσας, Bernitsas Law Firm, Λίτσα Παναγιωτοπούλου, E.VI.A. Intelligent Performance, Γεώργιος Παπαδημητρίου, EY Greece, Ζαχαρίας Ραγκούσης, Pfizer Hellas και Ιωάννης Σταυρόπουλος, Stavropooulos & Partners Law Office.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.