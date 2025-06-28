Ίλον Μασκ: Το πρώτο Tesla έφτασε μόνο του από το εργοστάσιο στο σπίτι του πελάτη

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla Ίλον Μασκ δήλωσε ότι ένα SUV Tesla Model Y οδήγησε μόνο του από το εργοστάσιο της εταιρείας κοντά στο Όστιν στο σπίτι ενός πελάτη, στην τελευταία κίνηση της εταιρείας να διαφημίσει την αυτόνομη οδήγηση.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Μασκ ανακοίνωσε ότι η εταιρεία πραγματοποίησε μια αυτόνομη παράδοση ενός Tesla Model Y από το εργοστάσιο στο σπίτι ενός πελάτη, σημειώνοντας ότι η παράδοση έγινε «στην άλλη άκρη της πόλης» και περιελάμβανε αυτοκινητόδρομους. Ο Μασκ ισχυρίστηκε ότι η παράδοση δεν περιελάμβανε κανέναν στο αυτοκίνητο και ότι κανένας απομακρυσμένος χειριστής δεν είχε τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

Ενώ η ανάρτηση δεν περιείχε βίντεο ή εικόνες, ο Μασκ ανέφερε ότι το βίντεο θα κυκλοφορήσει σύντομα. Ο επικεφαλής του τμήματος AI και αυτόματου πιλότου της Tesla, Ashok Elluswamy, δήλωσε ότι το όχημα έφτασε σε μέγιστη ταχύτητα 72 μίλια την ώρα.

Η παράδοση έγινε μία ημέρα νωρίτερα από την ημερομηνία που είχε ορίσει νωρίτερα ο Μασκ για την πρώτη αυτόνομη παράδοση, στις 28 Ιουνίου, που θα είναι τα 54α γενέθλιά του.

Η πρώτη αυτόνομη παράδοση της Tesla αναδεικνύει το στοίχημα του Μασκ ότι η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική αποτελούν το μέλλον της εταιρείας ηλεκτρικών αυτοκινήτων του, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Η δήλωση του Μασκ έρχεται λίγες ημέρες μετά την έναρξη της πολυαναμενόμενης υπηρεσίας ρομποταξί της Tesla στις 22 Ιουνίου, προσφέροντας βόλτες με έναν μικρό στόλο αυτοκινούμενων Model Y SUV σε μια περιορισμένη περιοχή του Όστιν.

Ο Μασκ προανήγγειλε και τα δύο γεγονότα σε μια ανάρτηση νωρίτερα αυτό το μήνα στο X και δήλωσε ότι η εταιρεία σχεδιάζει να έχει εκατομμύρια ρομποταξί στους δρόμους στο μέλλον.

Ο Μασκ υπολογίζει ότι τελικά θα παράγει μεγάλο αριθμό ρομπότ ρομποταξί και ανθρωποειδών ρομπότ Optimus για να στηρίξει το επόμενο κεφάλαιο της εταιρείας ηλκτρικών οχημάτων. Οι πωλήσεις σε βασικές αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης, παραμένουν υποτονικές και η εταιρεία έχει αντιμετωπίσει αντιδράσεις των καταναλωτών για τον ρόλο του Μασκ στην κυβέρνηση Τραμπ. Πολλά στελέχη έχουν επίσης αποχωρήσει από την εταιρεία τις τελευταίες εβδομάδες.

Η παράδοση χωρίς οδηγό αποτελεί επέκταση μιας δυνατότητας που η Tesla διαφήμισε τον Απρίλιο, όταν δημοσίευσε ένα βίντεο που έδειχνε αυτοκίνητα να κινούνται αυτόνομα από τις γραμμές συναρμολόγησης στο Τέξας σε χώρους logistics πριν από την αποστολή. Δεν είναι σαφές αν οι αυτόνομες παραδόσεις θα αποτελέσουν σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων της Tesla.

Πηγή: skai.gr

