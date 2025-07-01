Λογαριασμός
Πτώση 6,62% στη μετοχή της Tesla μετά τη νέα σύγκρουση Τραμπ-Μασκ

Γύρω στις 16.35 (ώρα Ελλάδας), η μετοχή της Tesla υποχωρούσε στα 296,61 δολάρια, με πτώση 6,62%

Tesla

Η μετοχή της εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla υποχωρεί, με το άνοιγμα της Γουόλ Στριτ, μετά τη νέα αντιπαράθεση μεταξύ του δισεκατομμυριούχου ιδιοκτήτη της, του Ίλον Μασκ, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, για τη δημοσιονομική πολιτική στις ΗΠΑ.

Γύρω στις 16.35 (ώρα Ελλάδας), η μετοχή της Tesla υποχωρούσε στα 296,61 δολάρια, με πτώση 6,62%.

