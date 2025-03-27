Νέες επενδύσεις για κρίσιμες πρώτες ύλες, το σκάνδιο και το γερμάνιο ανήγγειλε ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Metlen Ευάγγελος Μυτιληναίος σε δηλώσεις του στο πλαίσιο της επίσκεψης του Εκτελεστικού Αντιπρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Stéphane Séjourné στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Αλουμίνιον της Ελλάδος στον Αγιο Νικόλαο Βοιωτίας.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με αφορμή την πρόσφατη απόφαση της ΕΕ με την οποία αναγνωρίστηκε ως στρατηγικής σημασίας η επένδυση της Metlen στη Βοιωτία για την παραγωγή γαλλίου, που επίσης εντάσσεται στις κρίσιμες πρώτες ύλες. Και τα τρία στοιχεία (γάλλιο, σκάνδιο και γερμάνιο) παράγονται κατά την επεξεργασία του βωξίτη για παραγωγή αλουμίνας και αλουμινίου που είναι η κύρια δραστηριότητα της Αλουμίνιον της Ελλάδος.

Σε δηλώσεις του ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν υπογράμμισε τη σημασία της επένδυσης στο γάλλιο για την Ελλάδα και την Ευρώπη. «Η Ελλάδα μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο θέμα των κρίσιμων πρώτων υλών. Είναι σημαντικό για την ΕΕ, τόνισε, να ενισχύει έργα που μειώνουν την εξάρτηση. Το συγκεκριμένο έργο θα καλύψει το 30% των ευρωπαϊκών αναγκών σε αλουμίνα. Δουλέψαμε στενά με τον Έλληνα επίτροπο Απόστολο Τζιτζικώστα στο κολλέγιο των επιτρόπων για το συγκεκριμένο πρότζεκτ, ιδίως για τις κρίσιμες πρώτες ύλες που έχουν μεγάλη σημασία για την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Σήμερα η Ευρώπη εξαρτάται κατά 98% από εισαγωγές για το γάλλιο και 87% για την αλουμίνα. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή κυριαρχία και για αυτό υποστηρίζουμε αυτό το έργο».

«Η επένδυση της Metlen για την παραγωγή γαλλίου είναι μία επένδυση στρατηγικού και εμβληματικού χαρακτήρα για την ελληνική, αλλά και συνολικά την ευρωπαϊκή οικονομία», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. «Σχετίζεται, πρόσθεσε, ευθέως με την αυτονομία και την ασφάλεια και της Ελλάδας και ολόκληρης της Ευρώπης. Το υπουργείο Ανάπτυξης υποστηρίζει εμπράκτως αυτή την επένδυση. Το τελευταίο διάστημα νομοθέτησε και δημιούργησε το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για τις επενδύσεις σε κρίσιμες πρώτες ύλες στη χώρα μας και η αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Ανάπτυξης έχει ήδη χαρακτηρίσει τη συγκεκριμένη επένδυση εμβληματική. Ταυτόχρονα, είναι σε πλήρη εξέλιξη όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για να υποστηριχθεί και με απόφαση της διυπουργικής επιτροπής των στρατηγικών επενδύσεων. Η ενίσχυση της βιομηχανίας είναι κρίσιμη προτεραιότητα για τη διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου για την οικονομία μας και βρίσκεται στο κέντρο του νέου αναπτυξιακού νόμου που προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης το επόμενο διάστημα».

Ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Metlen Ευάγγελος Μυτιληναίος έθεσε το θέμα της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας σε συνάρτηση με το ενεργειακό κόστος. «Είναι ένα θέμα που δεν είχε την απαιτούμενη προσοχή από την ΕΕ», τόνισε.

Η επένδυση της Metlen προϋπολογισμού 295,5 εκατ. ευρώ θα διασφαλίσει παραγωγική δυναμικότητα, σε ετήσια βάση, 2 εκατ. τόνων βωξίτη, 1.265.000 τόνων αλουμίνας (από 865.000 τόνους σήμερα) και 50 ΜΤ Γαλλίου (για πρώτη φορά). Έτσι οι ευρωπαϊκές εισαγωγές Γαλλίου υποκαθίστανται πλήρως.

Στις αρχές της εβδομάδας με απόφαση της ΕΕ η επένδυση αναγνωρίστηκε ως στρατηγικής σημασίας καθώς ενισχύει την στρατηγική αυτονομία της Ένωσης σε τρεις πρώτες ύλες που έχουν χαρακτηριστεί ως κρίσιμες.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΕ έχει θεσπίσει λίστα με 34 κρίσιμες πρώτες ύλες, που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση στρατηγικών επιλογών της ΕΕ όπως η πράσινη μετάβαση, η ανάπτυξη αμυντικής ικανότητας κ.α. και για τις οποίες οι ανάγκες εφοδιασμού αναμένεται να αυξηθούν με ταχείς ρυθμούς το επόμενο διάστημα.

Το Γάλλιο είναι υπο-προϊόν της κατεργασίας βωξίτη και η παραγωγή του γίνεται σχεδόν αποκλειστικά στη Κίνα, η οποία το 2023 επέβαλε περιορισμούς στις εξαγωγές του. Χρησιμοποιείται ενδεικτικά, για:

-Ολοκληρωμένα Συστήματα που χρησιμοποιούνται σε πληροφορική και τηλεπικοινωνίες,

-Λαμπτήρες με φωτοδιόδους (LED),

-Μαγνήτες διαρκείας κ.α.

Στόχος της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας (CRMA), είναι να διασφαλίσει ότι η ευρωπαϊκή εξόρυξη, επεξεργασία και ανακύκλωση στρατηγικών πρώτων υλών θα καλύψει το 10 %, το 40 % και το 25 % της ζήτησης της ΕΕ έως το 2030, αντίστοιχα.

Η επένδυση της METLEN, θα υλοποιηθεί στον 'Αγιο Νικόλαο Βοιωτίας, εντός των ορίων του εργοστασίου «Αλουμίνιον της Ελλάδος».

Πηγή: skai.gr

