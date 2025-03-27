Όμιλος FAIS: Έναρξη διαπραγμάτευσης μετοχών στο ΧΑ

Το καμπανάκι της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου χτύπησαν σήμερα το πρωί ο Σάμι Φάις και η Λου Φάις με αφορμή την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών της ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Η εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής ανάπτυξης και διεθνούς επέκτασης για τον Όμιλο FAIS που κυριαρχεί στην χονδρική και λιανική πώληση premium σημάτων από τον χώρο της μόδας, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε νέα κεφάλαια που θα ενισχύσουν περαιτέρω την επέκτασή του.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, την Παρασκευή 21.03.2025 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς η δημόσια προσφορά και η διάθεση μέσω αυτής 11.375.625 προσφερόμενων μετοχών. Η τιμή διάθεσης των προσφερόμενων μετοχών καθορίστηκε σε 4,70 ευρώ ανά προσφερόμενη μετοχή για το σύνολο της δημόσιας προσφοράς (ειδικοί και ιδιώτες επενδυτές). Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της δημόσιας προσφοράς, πριν από την αφαίρεση των δαπανών της δημόσιας προσφοράς και εισαγωγής, ανέρχονται σε 53,47 εκατ. ευρώ και συγκεκριμένα τα αντληθέντα κεφάλαια για την εταιρεία ανέρχονται σε 42,77 εκατ. ευρώ και τα αντληθέντα κεφάλαια για τους πωλητές μετόχους ανέρχονται σε 10,69 εκατ. ευρώ. Η συνολική έγκυρη ζήτηση στην τιμή διάθεσης 4,70 ευρώ ανήλθε σε 16.150.703 μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις προς διάθεση 11.375.625 προσφερόμενες μετοχές μέσω δημόσιας προσφοράς, κατά 1,42 φορές περίπου.

Με 45 χρόνια εμπειρίας των βασικών μετόχων και ένα δυναμικό χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει περισσότερα από 100 διεθνή brands, ο Όμιλος FAIS συνεχίζει να επενδύει στρατηγικά σε τομείς υψηλής ανάπτυξης, ενισχύοντας την παρουσία του σε βασικές αγορές και διευρύνοντας το δίκτυό τoυ. Το 2024 οι πωλήσεις του ομίλου αναμένεται να υπερβούν τα 200 εκατ. ευρώ από 191,3 εκατ. ευρώ το 2023 και τα EBITDA θα ξεπεράσουν τα 40 εκατ. ευρώ από 39 εκατ. ευρώ το 2023. Σημειώνεται ότι ποσοστό 83% του κύκλου εργασιών στο εννεάμηνο του 2024 πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα και το 17% στο εξωτερικό. Για το 2025 η διοίκηση αναμένει αύξηση τζίρου 8%, στα 215 εκατ. ευρώ ενώ τα κέρδη μετά φόρων θα διαμορφωθούν στα 22 εκατ. ευρώ. Παράλληλα εκτιμάται ότι το ποσοστό του τζίρου που προέρχεται από το εξωτερικό την επόμενη τριετία θα φτάσει στο 23%, κυρίως λόγω της διεύρυνσης της δραστηριότητας της Kiko Milano στο εξωτερικό.

Με εδραιωμένη παρουσία σε τρεις χώρες εκτός Ελλάδας (Κύπρος, Ρουμανία, Βουλγαρία) και προγραμματισμένη είσοδο σε Τσεχία και Σλοβακία, ο Όμιλος FAIS δραστηριοποιείται σε αγορές συνολικού πληθυσμού περίπου 54 εκατ. καταναλωτών. Το εκτεταμένο δίκτυο του περιλαμβάνει περισσότερα από 110 φυσικά σημεία πώλησης, 8 ηλεκτρονικά σημεία πώλησης και περισσότερους από 700 πελάτες χονδρικής, εξασφαλίζοντας πολυκαναλική προσέγγιση που συνδυάζει λιανική, χονδρική και ηλεκτρονικό εμπόριο.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, ένα από τα συστατικά της επιτυχίας του Ομίλου είναι η οικοδόμηση μακροχρόνιων επιτυχημένων σχέσεων με πάνω από 15 διεθνείς διάσημους οίκους, καθώς και το ευρύ, διαφοροποιημένο και καλά ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο εμπορικών σημάτων, που αποτελείται από περισσότερα από 100 διεθνώς αναγνωρίσιμα, ιστορικά brands και καλύπτει 4 διαφορετικούς κλάδους (ένδυση-υπόδηση, καλλυντικά, εμπορική εκμετάλλευση ακινήτων, λοιπά). Το εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (94 καταστήματα GR - 17 καταστήματα εκτός Ελλάδας), περιλαμβάνει καταστήματα monobrand, multibrand, outlet και shop-in-shop, με παρουσία σε κορυφαίες τοποθεσίες και πολυκαταστήματα. Με brands όπως Kalogirou, Ferragamo, TOD'S, Hogan, Michael Kors, UGG, DKNY, Levi's, Mango, Under Armour, Technogym, Wilson, Puma, Kiko Milano και Harley Davidson, συνεχίζει να προσφέρει premium εμπειρίες αγορών και ισχυρές εμπορικές συνεργασίες υψηλού επιπέδου.

Στο πλαίσιο της δυναμικής του ανάπτυξης, ο Όμιλος FAIS έχει επενδύσει περισσότερα από 30 εκατ. ευρώ κατά την διάρκεια της τελευταίας τετραετίας (2021-9Μ2024) σε νέα καταστήματα, ανακαινίσεις και επενδυτικά ακίνητα, όπως η ανακαίνιση της ιστορικής Αγοράς Μοδιάνο. Με ορίζοντα το 2030, σχεδιάζει την προσθήκη περίπου 50 νέων καταστημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό.

