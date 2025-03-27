Η Nova βραβεύτηκε ως «Ανάδοχος Αποκατάστασης και Αναδάσωσης» από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

H Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τιμήθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ουσιαστική συμβολή της στην αποκατάσταση περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, δρώντας ως «Ανάδοχος Αποκατάστασης και Αναδάσωσης».

Η βράβευση της Nova και άλλων 26 εταιρειών, ιδρυμάτων και φορέων, καθώς και της Δημοκρατίας της Κύπρου, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης με τίτλο «Συνεργασία για τη Δημιουργία – Ένας πρωτοποριακός θεσμός με σημαντικά αποτελέσματα», στο ΚΠΙΣΝ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δασών, στις 21 Μαρτίου 2025.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και απηύθυναν χαιρετισμό ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, οι πρώην υπουργοί Περιβάλλοντος, Θόδωρος Σκυλακάκης και Κώστας Σκρέκας, ο πρώην υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Αμυράς, ο Γενικός Γραμματέας Δασών, Στάθης Σταθόπουλος και ο Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, Ευάγγελος Γκουντούφας.

Η Nova υλοποίησε ένα ευρύ πρόγραμμα αποκατάστασης και ανάπλασης, με έμφαση στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς στον Έβρο, τη Ρόδο και την Ιερά Μονή Πεντέλης στην Αττική, περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2023 και 2024. Στόχος των δράσεων ήταν η ενίσχυση της φυσικής αναγέννησης των δασών, η προστασία του εδάφους από πλημμύρες και διάβρωση, η αποκατάσταση μέσω αναδάσωσης, αλλά και η στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Παράλληλα, η εταιρεία αναπτύσσει το καινοτόμο έργο πολιτικής προστασίας «Έξυπνο Δάσος Ρόδος», για την προστασία της περιοχής Natura 2000 «Κοιλάδα των Πεταλούδων».

Ο CEO της Nova, Γιώργος Λάμπρου, δήλωσε: «Αυτή η βράβευση αποτελεί μεγάλη τιμή για τη Nova και επιβεβαιώνει την έμπρακτη δέσμευσή μας στην προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική ευθύνη. Ανταποκριθήκαμε άμεσα και αποτελεσματικά στην ανάγκη αποκατάστασης πολύτιμων δασικών οικοσυστημάτων, όπως στις περιοχές της Δαδιάς και της Ρόδου, με έργα που υλοποιήθηκαν σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τις αρμόδιες τοπικές αρχές. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην προστασία του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας και όλες τις δυνατότητες που μας παρέχει η τεχνολογία. Δέσμευσή μας είναι να στηρίζουμε τη χώρα μας έναντι της κλιματικής κρίσης και να συνεργαζόμαστε με τις δημόσιες αρχές για ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους».

Το βραβείο παρέλαβε η Corporate Affairs Executive Director της Nova, Μάρθα Κεσίσογλου, η οποία στην ευχαριστήρια δήλωσή της ανέφερε: «Στη Nova προσανατολίζουμε τις δράσεις μας στην προστασία του περιβάλλοντος, όχι μόνο στην αποκατάσταση αλλά κυρίως στην πρόληψη. Έχουμε μια στενή και δομημένη συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τη Γενική Γραμματεία Δασών και τη Γενική Διεύθυνση Δασών, με τους οποίους έχουμε υλοποιήσει εξαιρετικά έργα στη Δαδιά, στη Ρόδο και την Πεντέλη. Με το πρωτοποριακό έργο “Έξυπνο Δάσος” που θα προσφέρουμε στο νησί της Ρόδου, κάνουμε ένα ακόμα βήμα στην Κοινωνική Υπευθυνότητα, ευελπιστώντας να αποτελέσουμε πρότυπο προστασίας του δικτύου “Natura 2000” από φυσικές καταστροφές σε ολόκληρη τη χώρα».

Η στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της Nova περιλαμβάνει δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, ενισχύοντας, παράλληλα, τη δέσμευση της εταιρείας προς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) των Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές ESG.



