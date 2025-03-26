Η εμβληματική επένδυση της METLEN για την παραγωγή γαλλίου στο ιστορικό εργοστάσιο Αλουμίνιον της Ελλάδος αναγνωρίστηκε επίσημα ως Στρατηγικό Έργο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Κανονισμού για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες (CRMA).

Έπειτα από εκτενή τεχνική αξιολόγηση από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κρίσιμων Πρώτων Υλών συγκροτούμενο από τα 27 Κράτη-Μέλη με τη συμμετοχή και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εισηγήθηκε στην Επιτροπή το χαρακτηρισμό του έργου της METLEN ως Στρατηγικής Σημασίας για την Ένωση. Η απόφαση αυτή, που επικυρώθηκε στις 25 Μαρτίου 2025, αποτελεί ορόσημο για την ευρωπαϊκή μεταλλουργία και την ελληνική μεταλλευτική δραστηριότητα, καθώς είναι το μοναδικό έργο που ενισχύει καθοριστικά τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης στο βωξίτη, την αλουμίνα (και το αλουμίνιο) και το γάλλιο, όλα αναγνωρισμένα ως ‘κρίσιμες πρώτες ύλες’.

Συνολικά, από τα 170 έργα που υποβλήθηκαν πανευρωπαϊκά, εγκρίθηκαν 47 έργα από 13 χώρες-μέλη της Ε.Ε. Η ένταξη του καθετοποιημένου έργου της METLEN για την εξόρυξη βωξίτη, την επέκταση της μονάδας παραγωγής αλουμίνας και την παραγωγή 50 ΜΤ Γαλλίου στον κατάλογο των επιλεγμένων στρατηγικών έργων CRMA επιβεβαιώνει τη σημασία των κρίσιμων αυτών υλικών για την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ευρώπη. Παράλληλα, ανοίγει τον δρόμο για ταχύτερες αδειοδοτικές διαδικασίες, πρόσβαση σε ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και ενισχυμένη στήριξη από την ΕΕ.

Με την αναγνώριση της επένδυσης της METLEN ως Στρατηγικής Σημασίας, ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση, μετά από δεκαετίες, νέας εξορυκτικής δραστηριότητας σε βωξίτη, αύξηση της παραγωγής αλουμίνας που έχει δεχθεί βαρύτατο πλήγμα στην Ευρώπη και -ασφαλώς- την πλήρη υποκατάσταση των εισαγωγών γαλλίου, διασφαλίζοντας την παραγωγή καταλυτικού εξοπλισμού και τεχνολογίας για την ενεργειακή και ψηφιακή μετάβαση και την άμυνα.

Στο πλαίσιο αυτό, η METLEN έχει την τιμή να καλωσορίσει τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Stéphane Séjourné σε επίσημη επίσκεψη του στο εργοστάσιο Αλουμίνιον της Ελλάδος στις 27 Μαρτίου 2025, όπου θα παρουσιαστεί το έργο και η συμβολή του στην ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία.

