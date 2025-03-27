Συλλογή Δ. Δασκαλόπουλου: Νέα δωρεά προς το Μουσείο Guggenheim του Μπιλμπάο

Με μια νέα δωρεά προς το Μουσείο Guggenheim του Μπιλμπάο, η Συλλογή Δ. Δασκαλόπουλου συνεχίζει στην πολιτική της για διάχυση της σύγχρονης τέχνης στο ευρύ κοινό, μέσα από τη δράση μεγάλων διεθνών μουσείων.

Η νέα δωρεά αφορά σε 6 έργα σύγχρονων καλλιτεχνών, και συγκεκριμένα των Matthew Barney, John Bock, Kendell Geers, Guyton/Walker, Martin Kippenberger και Kiki Smith. Το Guggenheim Μπιλμπάο εντάσσεται στους μεγάλους διεθνείς οργανισμούς που γίνονται αποδέκτες έργων της Συλλογής, και εξασφαλίζεται έτσι η απαραίτητη φροντίδα τους ώστε να διατηρηθούν για τις μελλοντικές γενιές και να παραμείνουν σε διάλογο με την τέχνη του μέλλοντος.

Σημειώνεται ότι τα έργα αυτά αποτέλεσαν μέρος της έκθεσης που φιλοξένησε το 2011 το Guggenheim Μπιλμπάο με περίπου 60 έργα της Συλλογής Δ.Δασκαλόπουλου, με τίτλο «Το Φωτεινό Διάστημα», σε επιμέλεια της Nancy Spector και της Katherine Brinson (από το 2017 Daskalopoulos Curator, Contemporary Art).

Για 30 χρόνια, η Συλλογή Δ.Δασκαλόπουλου λειτουργεί ως θεματοφύλακας της τέχνης και της ανθρώπινης δημιουργικότητας και ακολουθεί ανοιχτή πολιτική δανεισμού, απηχώντας τη φιλοσοφία του δημιουργού της ότι η τέχνη έχει νόημα μόνο εφόσον είναι προσβάσιμη σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό. Συνέπεια αυτής της νοοτροπίας ήταν η δωρεά του μεγαλύτερου μέρους της, περισσότερων από 350 έργων, σε 4 μεγάλα Μουσεία (ΕΜΣΤ, Tate, Guggenheim Νέας Υόρκης και MCA Σικάγο) το 2022, μια πρακτική που συνεχίζεται και με άλλους μεγάλους πολιτιστικούς οργανισμούς.

Τα έργα που δωρίστηκαν

Η δωρεά αυτή εμπλουτίζει σημαντικά τη Συλλογή του Μουσείου Guggenheim του Μπιλμπάο, εισάγοντας νέα μέσα που συνδυάζουν μεικτά μέσα και φιλόδοξες κλίμακες, και διευρύνουν τον κατάλογο των διεθνώς αναγνωρισμένων καλλιτεχνών του.

Matthew Barney - Cremaster 5, 1997

Φιλμ 35 mm, laser disk, πολυεστέρας, ακρυλικό, βελούδο και ασήμι

91,4 x 121,9 x 94 εκ.

Έγχρωμο φιλμ 35 mm με ήχο (54 λ. και 30 δλ.)

John Bock - Palms, 2007

Έγχρωμο βίντεο με ήχο (59 λ. και 14 δλ.), αυτοκίνητο και διάφορα αντικείμενα

Διαστάσεις μεταβλητές

Kendell Geers - Akropolis Now, 2004

Αγκαθωτό πλέγμα και μεταλλικά ράφια

300 x 900 x 50 εκ.

Guyton/Walker - Untitled, 2008

Εκτύπωση inkjet και μεταξοτυπία σε καμβά, εκτύπωση inkjet σε λιθοδομή, δοχεία μπογιάς, και εκτυπώσεις inkjet

Διαστάσεις μεταβλητές

Martin Kippenberger - Untitled (Invention of a Joke), 1993

Λάδι σε καμβά

240 x 200 εκ.

Kiki Smith - Field Operation, 1994

25 τραπέζια από μπρούντζο σιλικόνης και 61 στοιχεία λεμφικού συστήματος από φωσφορικό μπρούντζο

Διαστάσεις μεταβλητές

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.