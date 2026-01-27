Άλμα της τάξης του 10% σημειώνει η μετοχή της Puma την Τρίτη, μετά την ανακοίνωση της κινεζικής Anta Sports ότι θα εξαγοράσει το 29% της γερμανικής εταιρείας αθλητικών ειδών από την οικογένεια Πινό.

Η Anta θα καταβάλλει το ποσό του 1,5 δισ. ευρώ, ήτοι 35 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά, στην Artémis -την εταιρεία συμμετοχών της οικογένειας Πινό- για το 29,06% της Puma, η οποία προσπαθεί να γυρίσει σελίδα και να ξεπεράσει τους σκοπέλους των υποτονικών πωλήσεων και της αδύναμης δυναμικής του brand.

Η συμφωνία θα καταστήσει την Anta τον μεγαλύτερο μέτοχο της Puma. Ωστόσο, η Anta δήλωσε ότι «δεν έχει αυτή τη στιγμή σχέδια» να καταθέσει πρόταση εξαγοράς της γερμανικής εταιρείας αθλητικών ειδών, το οποίο θα απαιτούνταν βάσει της γερμανικής νομοθεσίας περί κινητών αξιών εάν η συμμετοχή της ξεπεράσει το 30%.

Η μετοχή της Puma εκτινάχθηκε έως και 20% στις πρωινές συναλλαγές, αλλά στη συνέχεια περιόρισε τα κέρδη της κατά το ήμισυ περίπου, και πλέον σημειώνει κέρδη της τάξης του 10%, στα 23,66 ευρώ, παραμένοντας κοντά στα χαμηλά δεκαετίας, όπως σημειώνει το CNBC.

Η συμφωνία, που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους και τελεί υπό την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών, έρχεται καθώς η Puma δυσκολεύεται να αναζωογονήσει τις πωλήσεις thw και να υλοποιήσει το σχέδιο επιχειρησιακής αναδιάρθρωσής της, μετά την ανάληψη της διοίκησης πέρυσι από τον Άρθουρ Χελντ, πρώην στέλεχος της Adidas.

Θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει την Anta, που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, να ενισχύσει το παγκόσμιο αποτύπωμά της.

Η Anta έχει ιστορικό διεύρυνσης της διεθνούς παρουσίας της μέσω εξαγορών και ανανέωσης δυτικών brands αθλητισμού και lifestyle. Το 2019 ηγήθηκε κοινοπραξίας που εξαγόρασε την Amer Sports, στο χαρτοφυλάκιο της οποίας περιλαμβάνονται τα brands Wilson, Arc’teryx, Salomon και Atomic.

Η συμφωνία για την Puma ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική παγκόσμιας επέκτασης και ανάπτυξης πολλών brands της Anta, δήλωσε ο αναλυτής της Metzler, Φέλιξ Ντένλ, προσθέτοντας ότι η αγορά πιθανότατα θα δει την επένδυση ως ώθηση στις συνεχιζόμενες προσπάθειες ανάκαμψης της Puma.

Η αποτίμηση των 1,5 δισ. ευρώ φαίνεται «λογική» σε σύγκριση με τους πολλαπλασιαστές αντίστοιχων εταιρειών του κλάδου αθλητικών ειδών, ιδίως δεδομένου του σημερινού «ζημιογόνου καθεστώτος» της Puma, δήλωσε η Μελίντα Χου, αναλύτρια καταναλωτικών αγορών της Κίνας στην Bernstein.

«Η Anta ουσιαστικά αγοράζει ένα brand με βαθιά κληρονομιά και ιστορικά ισχυρά προϊόντα σε αποτίμηση “ευκαιρίας”», πρόσθεσε η Χου.

Η συμφωνία ενισχύει τις προσπάθειες της Anta να επεκτείνει την παρουσία της εκτός Κίνας, όπου αντιμετωπίζει αυξανόμενο ανταγωνισμό από εταιρείες όπως η Nike και η Adidas. Αξιοποιώντας την κληρονομιά της Puma, η Anta θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί σε νέα κατηγορία προϊόντων και σε αγορές όπου δεν έχει εδραιώσει ισχυρό αποτύπωμα, είπε η Χου.

«Η Puma καλύπτει το κενό στο μαζικό (mass-market) αθλητικό υπόδημα και στο sports lifestyle - ένα τμήμα τοποθετημένο ανάμεσα στη Nike, την Adidas και τις οικονομικές μάρκες», δήλωσε η Τζούλια Ζου, εταίρος και επικεφαλής consumer retail στη συμβουλευτική CIC.



Πηγή: skai.gr

