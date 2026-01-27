Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στρέφεται κατά του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού Google για την «βαθιά» ενσωμάτωση της εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης Gemini στο Android.

Η Google είχε ήδη αντιμετωπίσει κάποιες νομικές συγκρούσεις με την Επιτροπή και σήμερα Τρίτη η εταιρεία έλαβε ένα ακόμη τελεσίγραφο. Η Κομισιόν γνωστοποίησε ότι ανοίγει διαδικασίες βάσει του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) για την παροχή σε τρίτους υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης, για την ισότιμη και αποτελεσματική πρόσβαση σε λειτουργίες Android που χρησιμοποιεί για το Gemini και για την παροχή σε μηχανές αναζήτησης τρίτων (search engines) βασικών δεδομένων της αναζήτησης Google.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Επιτροπή θα ολοκληρώσει τη διαδικασία εντός έξι μηνών από την έναρξή της, αποφασίζοντας εάν η Google συμμορφώνεται με τον DMA. Εντός των πρώτων τριών μηνών, η Επιτροπή θα κοινοποιήσει τα προκαταρκτικά της ευρήματα και ένα σχέδιο των μέτρων που σκοπεύει να επιβάλει στην Google για να συμμορφωθεί με τον DMA.



Εάν η Google δεν συμμορφωθεί, ενδέχεται να ξεκινήσουν επίσημες έρευνες και να επιβληθεί βαρύ πρόστιμο βάσει του DMA, που θα αγγίζει έως και το 10% του παγκόσμιου ετήσιου τζίρου πωλήσεων. Αν η Google κριθεί «υπότροπη» (αν δηλαδή παραβιάσει ξανά τους ίδιους κανόνες), το πρόστιμο μπορεί να διπλασιαστεί στο 20% του παγκόσμιου τζίρου.



Για ένα κολοσσό του μεγέθους της Google, ένα τέτοιο πρόστιμο θα μπορούσε να αγγίξει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια.



Η ευρωπαϊκή λογική είναι ότι οι τρίτοι πάροχοι τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες ανταγωνισμού στα smartphones.



Ομοίως, η Google πρέπει να παρέχει στους τρίτους ανταγωνιστές υπηρεσιών/μηχανών αναζήτησης πρόσβαση σε ανώνυμα μη προσωπικά δεδομένα. Αυτά τα δεδομένα λέγεται ότι είναι απαραίτητα για τις μηχανές αναζήτησης τρίτων μερών ώστε να βελτιστοποιήσουν τις υπηρεσίες τους ώστε να προσφέρουν στους χρήστες μια πραγματική εναλλακτική λύση στην Αναζήτηση Google.

Πρόκειται για μια κίνηση «ματ» της ΕΕ, καθώς δεν περιμένει πλέον να δει τι θα κάνει η Google, αλλά της υπαγορεύει τους τεχνικούς κανόνες λειτουργίας, ουδείς γνωρίζει την αντίδραση της κυβέρνησης Τραμπ.

