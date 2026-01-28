Η SpaceX του Ίλον Μασκ εξετάζει το ενδεχόμενο δημόσιας εγγραφής στα μέσα Ιουνίου, με στόχο να συγκεντρώσει έως και 50 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Τετάρτη, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει την είδηση. Η SpaceX δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Η αναφερόμενη συγκέντρωση κεφαλαίων διπλασιάζει τις προηγούμενες αναφορές και εφόσον πραγματοποιηθεί θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη IPO (αρχική δημόσια προσφορά) στην ιστορία, ξεπερνώντας την IPO της Saudi Aramco ύψους 29 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2019.

Ο οικονομικός διευθυντής της SpaceX, Bret Johnsen, βρίσκεται σε συζητήσεις με υφιστάμενους ιδιώτες επενδυτές από τα μέσα Δεκεμβρίου, προκειμένου να διερευνήσει την πιθανότητα δημόσιας προσφοράς μετοχών στα μέσα του 2026, σημειώνουν οι FT.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.