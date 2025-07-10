Μασκ: Ανακοίνωσε ότι το AI chatbot Grok έρχεται στα οχήματα της Tesla την επόμενη εβδομάδα

Ο Ίλον Μασκ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι, τo Grok, το chatbot της νεοφυούς εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης του (xAI) θα έρθει στα οχήματα της Tesla λίγες μέρες αφότου το bot δημοσίευσε αντισημιτικό περιεχόμενο στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει.

«Το Grok έρχεται πολύ σύντομα στα οχήματα της Tesla», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ο Μασκ. «Το αργότερο την επόμενη εβδομάδα».

Ο (επίσης) διευθύνων σύμβουλος της Tesla σχολίασε το σχέδιο λίγες μόνο ώρες αφότου παρουσίασε σε απευθείας μετάδοση μια νέα έκδοση του Grok. Ο Μασκ και μέλη της ομάδας του xAI εξήραν τις βελτιωμένες φωνητικές συνομιλίες και τα benchmarks που δείχνουν ότι το νέο σύστημα AI βαθμολογείται υψηλότερα από τα μοντέλα της OpenAI και άλλων ανταγωνιστών.

Η xAI κυκλοφόρησε το Grok 4 περίπου μία ημέρα αφότου αφαίρεσε ακατάλληλες αναρτήσεις από το chatbot στο X, συμπεριλαμβανομένων αντισημιτικών σχολίων και απαντήσεων σε χρήστες. «Από τότε που ενημερώθηκε για το περιεχόμενο, η xAI έχει λάβει μέτρα για να απαγορεύσει τη ρητορική μίσους πριν από τις αναρτήσεις του Grok στο X», ανακοίνωσε η εταιρεία.

Η ενσωμάτωση στα οχήματα της Tesla υποδηλώνει μια διευρυμένη σχέση μεταξύ της αυτοκινητοβιομηχανίας ηλεκτρικών οχημάτων και της xAI, κάτι που ορισμένοι επενδυτές της Tesla έχουν ζητήσει, καθώς οι πωλήσεις της έχουν μειωθεί.

Τον Ιούλιο του περασμένου έτους ο Μασκ ρώτησε τους χρήστες του X εάν η Tesla θα έπρεπε να επενδύσει 5 δισεκατομμύρια δολάρια στην xAI, γράφοντας ότι έκανε το γκάλοπ «απλώς για δοκιμή» και αναγνωρίζοντας ότι το διοικητικό συμβούλιο και οι μέτοχοι της αυτοκινητοβιομηχανίας θα έπρεπε να εγκρίνουν μια τέτοια συναλλαγή.

Αφού το 68% των χρηστών που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση ψήφισαν ναι, ο κροίσος έγραψε ότι θα συζητούσε την ιδέα με το διοικητικό συμβούλιο της Tesla. Η xAI έκτοτε συγχωνεύτηκε με το X σε μια συμφωνία που, σύμφωνα με τον Μασκ, αποτίμησε τη startup στα 80 δισεκατομμύρια δολάρια και την εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης στα 33 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Tesla αποκάλυψε τον Απρίλιο ότι η xAI πέρυσι αποτέλεσε πηγή εσόδων, με τη startup να επιβαρύνεται με έξοδα 198,3 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέονται με εμπορικές, συμβουλευτικές και υποστηρικτικές συμφωνίες με την αυτοκινητοβιομηχανία. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των συναλλαγών - 191 εκατομμύρια δολάρια - αφορούσε την αγορά από την xAI μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας της Tesla, που ονομάζονται Megapack.

Πηγή: The Washington Post

