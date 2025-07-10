Γιακαρίνο: Αβέβαιο το μέλλον του X του Μασκ μετά την παραίτησή της

Η ξαφνική παραίτηση της διευθύνουσας συμβούλου του X, Λίντα Γιακαρίνο, θέτει υπό αμφισβήτηση την τύχη της μεγαλύτερης και πολιτικά σημαντικότερης πλατφόρμας κοινωνικού διαλόγου στον κόσμο αναφέρει το AXIOS.

Η Γιακαρίνο προσλήφθηκε για να αποκαταστήσει διαφημιστικά το X και να φέρει σταθερότητα στην εταιρεία, αλλά ακόμη και αυτή - μια από τις πιο έμπειρες επικεφαλής στον κλάδο των διαφημίσεων - δυσκολεύτηκε να συγκρατήσει τον Μασκ.

Όταν προσλήφθηκε το 2023, ήταν σαφές ότι θα αντιμετώπιζε προκλήσεις προσπαθώντας να συσπειρώσει τη διαφημιστική βιομηχανία γύρω από το X, τότε Twitter.

Ο Μασκ κατέστησε σαφή την περιφρόνησή του για τον διαφημιστικό κλάδο, λέγοντας το 2023 στους διαφημιστές που συμμετείχαν σε μποϊκοτάζ κατά της πλατφόρμας του «να πάνε στο διάολο».

Ενώ η εταιρεία κυκλοφόρησε μια σειρά από νέες υπηρεσίες, ο Μασκ δεν εστίαζε στη διαμόρφωση του διαφημιστικού χαρτοφυλακίου του X για να ανταγωνιστεί άλλους γίγαντες του διαδικτύου.

Αντίθετα, επικεντρώθηκε στη μετατροπή του X σε μια εφαρμογή «των πάντων» που θα περιλάμβανε υπηρεσίες όπως πληρωμές που δεν ήταν εγγενώς συνδεδεμένα με την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου.

Ενώ το σχέδιο του Μασκ είναι να διαφοροποιήσει τα έσοδα του X με αυτές τις νέες υπηρεσίες, τρίτα μέρη εκτιμούν ότι το X απέχει πολύ από το να αντισταθμίσει τις διαφημιστικές απώλειες της εταιρείας.

Τον Μάρτιο, η νεοφυής επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης του Μασκ, xAI, απέκτησε το X με μια συμφωνία που αφορά αποκλειστικά ανταλλαγή μετοχών. Η νέα δομή πιθανότατα θα βοηθήσει στην κάλυψη των οικονομικών προκλήσεων του X ως ανεξάρτητης εταιρείας.

Αν ο Μασκ σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει δεδομένα του X για να βοηθήσει στην ανάπτυξη του Grok και την επέκταση της xAI, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα στο X.

Ιστορικά, οι εταιρείες που αγοράζουν μέσα ενημέρωσης ή πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για να ενισχύσουν άλλες επιχειρήσεις έχουν ακούσια αποδυναμωθεί επειδή δεν έχουν κίνητρο να συνεχίσουν να καινοτομούν στα προϊόντα που αγόρασαν.

Κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας της Γιακαρίνο το X έχει διατηρήσει την κυριαρχία του ως η κορυφαία πλατφόρμα κοινωνικού διαλόγου σε πραγματικό χρόνο, αλλά αρχίζει να αντιμετωπίζει ανταγωνισμό.

Παρότι το X εξακολουθεί να είναι μακράν το πιο κυρίαρχο όσον αφορά τις καθημερινές επισκέψεις στο διαδίκτυο παγκοσμίως, το Threads του Instagram την προσεγγίζει πλέον όσον αφορά τους χρήστες εφαρμογών για κινητά, σύμφωνα με στοιχεία της Similarweb.

Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένου του μοναδικού πλεονεκτήματος του Threads να είναι συνδεδεμένο με την εφαρμογή Instagram της Meta, η οποία διαθέτει πάνω από 1 δισεκατομμύριο χρήστες παγκοσμίως.

Για την πολύπειρη Γιακαρίνο, η οποία προηγουμένως διηύθυνε μια διαφημιστική επιχείρηση άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το να γυρίσει την κατάσταση σε ό,τι αφορά τα διαφημιστικά έσοδα του X ήταν μια δύσκολη προσπάθεια.

Τον Μάιο, το eMarketer προέβλεψε ότι τα έσοδα από διαφημίσεις του X θα αυξηθούν φέτος - για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια - αλλά θα εξακολουθήσουν να είναι μόνο περίπου τα μισά από αυτά που ήταν το 2021, έτος πριν από την εξαγορά του Μασκ.

Παρόλο που η συζήτηση σχετικά με την ασφάλεια της επωνυμίας έχει μετατοπιστεί στη δεύτερη θητεία του Τραμπ, οι διαφημιστές και οι μεγάλοι πελάτες εξακολουθούσαν να στρέφονται στη Γιακαρίνο για να φέρει μια αίσθηση ορθολογικότητας στη λήψη αποφάσεων του X σχετικά με πράγματα όπως η εποπτεία περιεχομένου.

Αυτό που έγινε σαφές τους τελευταίους μήνες είναι ότι οι προτεραιότητες του Μασκ, ειδικά όσον αφορά την Τεχνητή Νοημοσύνη, ήταν πολύ πιο σημαντικές από την ανακούφιση των ανησυχιών των διαφημιζόμενων.

Πρόσφατα, το Grok δέχθηκε έντονη κριτική για την προώθηση αντισημιτικών στερεοτύπων και προσβλητικής γλώσσας. Η εταιρεία δήλωσε την Τρίτη ότι εργάζεται για να «εντοπίσει γρήγορα και να ενημερώσει το μοντέλο όπου η εκπαίδευση θα μπορούσε να βελτιωθεί».

Τα μεγαλεπήβολα σχέδια του Μασκ να μετατρέψει το Twitter σε μια «εφαρμογή των πάντων» με την επωνυμία X έχουν εξατμιστεί, καθώς η AI κατακτά τη, συχνά αποσπώμενη, προσοχή του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο.

Το X, που κάποτε διαφημιζόταν ως «παγκόσμια πλατεία», έχει γίνει «ορυχείο δεδομένων» για την εκπαίδευση της Τεχνητής Νοημοσύνης που αντικαθιστά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως η κυρίαρχη πλατφόρμα της τεχνολογικής βιομηχανίας.

Αυτό σημαίνει ότι το X μπορεί να μην είναι το μόνο κοινωνικό δίκτυο που θα καταπιεί η Τεχνητή Νοημοσύνη.

