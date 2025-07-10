Εκλεισε το deal ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil: ΗΡΩΝ και nrg ενώνονται και δημιουργείται η UtilityCo

Στην υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για τη συνένωση των δραστηριοτήτων τους στην προμήθεια ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες φυσικού αερίου προχώρησαν οι όμιλοι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Motor Oil.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Motor Oil θα εισφέρει το 100% της nrg και το 50% της Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής, καθώς και ποσό σε μετρητά ύψους 79 εκατ. ευρώ. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα εισφέρει το 100% της ΗΡΩΝ, το 50% της Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής, ενώ αναμένεται να λάβει μετρητά συνολικού ύψους περίπου 128 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ποσού των 79 εκατ. ευρώ και επιπλέον ποσών που προβλέπονται μέσω ενός μηχανισμού επιτρεπόμενων εκροών). Τα ανωτέρω ποσά τελούν υπό την αίρεση confirmatory due diligence.

Στο πλαίσιο αυτό, θα συσταθεί νέα εταιρική δομή (UtilityCo), στην οποία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Motor Oil θα κατέχουν ισότιμη συμμετοχή και ίσα δικαιώματα ψήφου. Στη UtilityCo θα περιέλθουν οι εταιρείες ΗΡΩΝ και nrg, καθώς και η νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT) στην Κομοτηνή. Πέραν της μονάδας της Κομοτηνής, ισχύος 877 MW, η UtilityCo θα διαθέτει τον πλήρη έλεγχο της μονάδας ΗΡΩΝ II, ισχύος 441 MW και συμμετοχή 35% στη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στην Κόρινθο (Korinthos Power), ισχύος 437 MW. Η UtilityCo θα εξυπηρετεί συνδυαστικά 488.000 πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας, αντιπροσωπεύοντας πωλήσεις 8,3 TWh και μερίδιο αγοράς περίπου 17%, βάσει μεγεθών του 2024. Επιπλέον, θα εξυπηρετεί 61.000 πελάτες φυσικού αερίου, με μερίδιο αγοράς 11% στον συγκεκριμένο τομέα.

Ο συνδυασμός της εκτεταμένης πελατειακής βάσης με το πλέον αποδοτικό χαρτοφυλάκιο παραγωγής ενέργειας δημιουργεί μία καθετοποιημένη δομή, η οποία θα επωφελείται από την υψηλή τεχνογνωσία και τη στήριξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της Motor Oil, δύο εκ των μεγαλύτερων Ομίλων της χώρας με μακρά και αποδεδειγμένη εμπειρία στον κλάδο της ενέργειας. Με ενισχυμένη θέση στην αγορά, η νέα εταιρεία θα είναι σε θέση να επιτύχει ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης και κορυφαίες οικονομικές επιδόσεις, ανταποκρινόμενη αποτελεσματικά στις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης. Η συνένωση των ΗΡΩΝ και nrg αναμένεται να επιφέρει σημαντικές συνέργειες σε όλες τις κρίσιμες λειτουργίες, όπως οι προμήθειες, η εμπορική δραστηριότητα και η διαχείριση ενέργειας, δημιουργώντας σημαντική αξία για καταναλωτές και μετόχους.

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα προβλέπεται να αυξηθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 2,4% έως το 2030, ακολουθώντας τις παγκόσμιες μεγα-τάσεις. Παράλληλα, η εγχώρια αγορά προμήθειας παραμένει κατακερματισμένη, με παρόχους μικρής κλίμακας να ελέγχουν περίπου το 10%. Ως εκ τούτου, διαμορφώνεται προοπτική ανάπτυξης σε τμήμα της αγοράς που υπερβαίνει τα 11 TWh τα επόμενα χρόνια. Επίσης, η επιτάχυνση της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με την προσθήκη άνω των 6 GW από αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα την περίοδο 2025–2030, αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τις ανάγκες για ισχύ εξισορρόπησης στο σύστημα.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2026, υπό την αίρεση ολοκλήρωσης του ελέγχου δέουσας επιμέλειας (due diligence), καθώς και της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και από τις Γενικές Συνελεύσεις μετόχων των δύο εταιρειών.

Η Mediobanca ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος και το γραφείο Σιούφας & Συνεργάτες ως νομικός σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο πλαίσιο της συναλλαγής. Σε φορολογικά και λογιστικά θέματα παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες η ΕΥ.

H Morgan Stanley ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος και το γραφείο Potamitis Vekris ως νομικός σύμβουλος της Motor Oil στο πλαίσιο της συναλλαγής. Σε φορολογικά και λογιστικά θέματα παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες η Deloitte.

Πηγή: skai.gr

