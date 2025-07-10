Στην εξαγορά του κολοσσού των δημητριακών WK Kellogg προχωρά η Ferrero, σε μια συμφωνία που αποτιμάται στα 3,1 δισ. δολάρια.

Η μετοχή της WK Kellogg εκτινάχθηκε μετά την ανακοίνωση του deal, με τον τίτλο να καταγράφει κέρδη άνω του 30%.

Από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα η μετοχή της εταιρείας δημητριακών έχει υποχωρήσει περισσότερο από 2% φέτος, με αποτέλεσμα η χρηματιστηριακή αξία της να μειωθεί σε περίπου 1,5 δισ. δολάρια.

Η τιμή αγοράς των 23 δολαρίων ανά μετοχή αντιπροσωπεύει ένα premium 31% πάνω από την τιμή κλεισίματος της μετοχής την Τετάρτη.

Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, καθώς θα πρέπει να λάβει την έγκριση των μετόχων και των ρυθμιστικών αρχών,

Η WK Kellogg, η οποία παρασκευάζει βασικά παιδικά προϊόντα στις ΗΠΑ, όπως τα Froot Loops και τα Frosted Flakes, αποσχίστηκε σε ανεξάρτητη εταιρεία το 2023, καθώς η Kellogg προσπάθησε να επικεντρωθεί περισσότερο στην αναπτυσσόμενη επιχείρηση σνακ και να αποεπενδύσει από την κατηγορία των δημητριακών.

Η Kellogg μετονομάστηκε σε Kellanova, η οποία πλέον στεγάζει μάρκες σνακ, όπως τα Pringles και τα Cheez-It. Η Mars, ιδιοκτήτρια της M&M, συμφώνησε να αγοράσει την Kellanova έναντι 36 δισ. δολαρίων πέρυσι, σε μια συμφωνία που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Η εξαγορά καταδεικνύει τις υψηλές φιλοδοξίες που έχει η Ferrero για την αγορά των ΗΠΑ. Η ιταλική οικογενειακή εταιρεία έχει επιδοθεί σε ένα μπαράζ εξαγορών στη Βόρεια Αμερική τα τελευταία χρόνια, αποκτώντας μεταξύ άλλων την αμερικανική επιχείρηση γλυκών της Nestle και τη Wells Enterprises, ιδιοκτήτρια της Halo Top.

Η τρίτη μεγαλύτερη αμερικανική εταιρεία γλυκών ανακοίνωσε τον Μάιο το λανσάρισμα μιας νέας σειράς προϊόντων για να προσελκύσει τους Αμερικανούς καταναλωτές, όωπς η Nutella με φιστίκια και τα Dr Pepper Tic Tacs.

«Τα τελευταία χρόνια, η Ferrero έχει επεκτείνει την παρουσία της στη Βόρεια Αμερική, φέρνοντας κοντά τις γνωστές μάρκες μας από όλο τον κόσμο με τοπικά "κοσμήματα" των ΗΠΑ», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο εκτελεστικός πρόεδρος του Ομίλου Ferrero, Giovanni Ferrero. «Τα σημερινά νέα αποτελούν ένα σημαντικό ορόσημο σε αυτό το ταξίδι, αυξάνοντας την εμπιστοσύνη μας στις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας».



