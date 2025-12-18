Η lululemon, εταιρεία αθλητικού ρουχισμού, υποδημάτων και αξεσουάρ, ανακοίνωσε σήμερα τα σχέδιά της για επέκταση της διεθνούς της παρουσίας το 2026, με την είσοδό της σε έξι νέες αγορές - αριθμό-ρεκόρ για το brand μέσα σε ένα μόνο έτος - μέσω franchising.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η lululemon σκοπεύει να εγκαινιάσει την παρουσία της την επόμενη χρονιά σε Ελλάδα, Αυστρία, Πολωνία, Ουγγαρία και Ρουμανία, με συνεργάτη την Arion Retail Group, καθώς και στην Ινδία, στο πλαίσιο της ήδη ανακοινωμένης συνεργασίας της με την Tata CLiQ.

Οι συνεργασίες θα φέρουν τα καινοτόμα αθλητικά και lifestyle ρούχα και αξεσουάρ της lululemon σε όλη την Ευρώπη και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, προσφέροντας προϊόντα υψηλής απόδοσης που έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως yoga, τρέξιμο, προπόνηση, τένις και γκολφ.

Οι επισκέπτες της lululemon σε Ελλάδα, Αυστρία, Πολωνία, Ουγγαρία και Ρουμανία θα έχουν πρόσβαση σε ολόκληρη τη γκάμα προϊόντων του brand online μέσω του lululemon.eu, ενώ οι επισκέπτες στην Ινδία θα μπορούν να πραγματοποιούν αγορές ψηφιακά μέσω των online marketplaces Tata CLiQ Luxury και Tata CLiQ Fashion.

«Καθώς συνεχίζουμε να διαπιστώνουμε ισχυρή ζήτηση για το brand lululemon σε παγκόσμιο επίπεδο, είμαστε ενθουσιασμένοι που επεκτείνουμε την παρουσία μας σε Ευρώπη και Ασία-Ειρηνικό με την είσοδό μας σε έξι νέες αγορές το 2026», δήλωσε η Sarah Clark, Senior Vice President EMEA της lululemon. «Κάθε μία από αυτές τις αγορές προσφέρει συναρπαστικές προοπτικές για το brand μας και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τους franchise partners μας, προκειμένου να παρουσιάσουμε τα καινοτόμα προϊόντα μας και τις ξεχωριστές εμπειρίες επισκεπτών σε ακόμη περισσότερους καταναλωτές σε αυτές τις περιοχές».

Με παρουσία σήμερα σε περισσότερες από 30 αγορές παγκοσμίως, η lululemon διαθέτει ένα εδραιωμένο και διαρκώς αναπτυσσόμενο αποτύπωμα στη Βόρεια Αμερική, την περιοχή EMEA, την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και την Κίνα.

Οι επερχόμενες είσοδοι σε νέες αγορές σηματοδοτούν ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη διεθνή επέκταση της lululemon και ακολουθούν την είσοδο της εταιρείας στην Ιταλία το περασμένο καλοκαίρι, καθώς και τα πρόσφατα ανοίγματα σε Δανία, Τουρκία και Βέλγιο μέσω του μοντέλου franchising. Οι προετοιμασίες για τα νέα ανοίγματα θα συνεχιστούν και το επόμενο έτος, με περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις τοποθεσίες των καταστημάτων, τα χρονοδιαγράμματα και τα community activations να ανακοινώνονται εντός του 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

