OnlyGroup: Το νέο 360° οικοσύστημα που ενώνει Marketing, Media & Τεχνολογία

Καινοτόμο προσέγγιση σε υπηρεσίες marketing, media και τεχνολογίας φέρνει η έναρξη λειτουργίας της OnlyGroup. Πρόκειται για μία νέα δύναμη που εισέρχεται στο ελληνικό - και όχι μόνο - ψηφιακό τοπίο, με στόχο ένα σύγχρονο και πολυδιάστατο οικοσύστημα που περιλαμβάνει εξειδικευμένες εταιρείες από όλο το φάσμα της επικοινωνίας και των ψηφιακών media.

Η OnlyGroup ιδρύθηκε από τον επιχειρηματία Δήμο Στασινόπουλο. Μαζί με τον Χριστόφορο Μποζατζίδη, ο οποίος έχει αναλάβει και ρόλο Group Chief Executive Officer, η OnlyGroup σχεδιάστηκε με το όραμα της παροχής 360° υπηρεσιών marketing και επικοινωνίας μέσω μιας ενιαίας, ενοποιημένης δομής. Τους ιδρυτές πλαισιώνει μια έμπειρη ομάδα στελεχών.

Το νέο σχήμα ενοποιεί έντεκα εξειδικευμένα brands, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών marketing πλήρους εξυπηρέτησης (OnlyMarketing, OnlyWin), εταιρείας παραγωγής (OnlyProductions), ανάπτυξης λογισμικού (OnlyTech), καθώς και ένα χαρτοφυλάκιο premium και εξειδικευμένων media assets (OnlyMedia).

Η παρουσία του Group στα media είναι ιδιαίτερα ισχυρή στον αθλητικό τομέα, με την απόκτηση του sportal.gr και την επικείμενη απόκτηση τόσο του site όσο και της έντυπης έκδοσης της Sportday, με στόχο τη δυναμική επανατοποθέτησή τους στην αγορα του αθλητικού περιεχομένου. Παράλληλα, αναπτύσσονται πανευρωπαϊκά projects για το μπάσκετ και το τένις, όπως το matchpoint247.com και το onlybasket.com, καθώς και affiliate sites στο iGaming μέσω της OnlyBet Media. Πρόσφατα, αποκτήθηκε και η Easy Media, η οποία πλέον ονομάζεται OnlyOne Media.

Ο ιδρυτής της OnlyGroup Δήμος Στασινόπουλος δήλωσε: «Δημιουργώντας το δικό μας οικοσύστημα εξειδικευμένων εταιρειών, μπορούμε να διαχειριστούμε ολόκληρο το φάσμα της σύγχρονης επικοινωνίας, από το στρατηγικό performance marketing μέχρι την παραγωγή video-first περιεχομένου, όλα με ένα ενιαίο όραμα».

Ο CEO της OnlyGroup Χριστόφορος Μποζατζίδης δήλωσε: «Η προσέγγισή μας δεν αφορά μόνο στο εύρος των υπηρεσιών που παρέχουμε, αλλά και στον τρόπο που θα συνεργαζόμαστε με τους partners μας. Θέλουμε να δουλέψουμε μαζί με τα brands και να δημιουργήσουμε dedicated προτάσεις που καλύπτουν τις ανάγκες τους και δημιουργούν impact στο performance τους».

Η OnlyGroup κινείται ήδη δυναμικά στην ευρύτερη αγορά, προχωρώντας σε σημαντικές κινήσεις ανάπτυξης και στρατηγικές συνεργασίες εντός και εκτός ελληνικών συνόρων, τονίζει σε ανακοίνωσή της.



