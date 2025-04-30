Κωτσόβολος: Νέος CEO ο Χρήστος Καραγιαννάκης

Η Κωτσόβολος - μέλος του Ομίλου ΔΕΗ - ανακοίνωσε την ανάληψη των καθηκόντων του CEO από τον Χρήστο Καραγιαννάκη, μέχρι σήμερα Chief Retail Officer της εταιρείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Γιάννης Βασιλάκος, ο οποίος υπηρέτησε την εταιρεία επί 15 έτη και τα τελευταία εφτά (7) χρόνια διετέλεσε Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, αποφάσισε να αποχωρήσει από τη θέση του, έχοντας συμβάλλει καθοριστικά στην μεταμόρφωση και την ισχυροποίηση της Κωτσόβολος. Υπό την ηγεσία του, η εταιρεία διπλασίασε τον κύκλο εργασιών της, σημείωσε εντυπωσιακή εμπορική ανάπτυξη και ολοκλήρωσε έναν από τους σημαντικότερους ψηφιακούς μετασχηματισμούς στο σύγχρονο retail, καθιστώντας την Κωτσόβολος έναν από τους κορυφαίους omnichannel retailers στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επιπλέον, η συνεισφορά του υπήρξε κομβική για την ομαλή ένταξη της εταιρείας στον Όμιλο ΔΕΗ.

Ο Γιάννης Βασιλάκος ανέφερε: «Η Κωτσόβολος ήταν, είναι και θα παραμείνει ένα κομμάτι της καρδιάς μου. Είμαι περήφανος για όσα πετύχαμε μαζί με την ομάδα όλα αυτά τα χρόνια -- για τη διαδρομή μας, τον μετασχηματισμό μας και την εξέλιξη της εταιρείας σε ηγέτη του σύγχρονου retail. Αποχωρώ με βαθιά εκτίμηση, βεβαιότητα για το μέλλον και απόλυτη εμπιστοσύνη στον Χρήστο, έναν ηγέτη με όραμα, ακεραιότητα και πάθος για συνεχή πρόοδο».

Ο Χρήστος Καραγιαννάκης, με εμπειρία άνω των δύο δεκαετιών στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, και με διαδρομή 15 ετών σε ηγετικές θέσεις ευθύνης στην Κωτσόβολος, μεταξύ των οποίων Chief Operations Officer και Chief Retail Officer. Η εμπειρία του σε θέματα omnichannel στρατηγικής, ψηφιακού μετασχηματισμού και επιχειρησιακής ανάπτυξης, αποτελεί εγγύηση για τη μελλοντική πορεία της εταιρείας.

Ο νέος CEO της Κωτσόβολος, Χρήστος Καραγιαννάκης, δήλωσε: «Αποτελεί τιμή και μεγάλη ευθύνη να αναλαμβάνω τη θέση του CEO στην Κωτσόβολος. Είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει ο Όμιλος ΔΕΗ και για τη συνεργασία που είχα με τον Γιάννη όλα αυτά τα χρόνια. Μαζί με την εξαιρετική μας ομάδα, συνεχίζουμε δυναμικά την πορεία της καινοτομίας, της πελατοκεντρικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης, ώστε να διαμορφώσουμε το αύριο του retail στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

