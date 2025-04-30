ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε αναλυτές: Το ισχυρό χαρτοφυλάκιο έργων εγγυάται τη μελλοντική κερδοφορία

«Είμαστε αισιόδοξοι για τις προοπτικές ανάπτυξής μας, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις διασφαλισμένες αποδόσεις των έργων του χαρτοφυλακίου μας» σημείωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης, κατά τη σημερινή τηλεδιάσκεψη αναλυτών για την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2024. Όπως πρόσθεσε, οι παραχωρήσεις ενισχύουν σημαντικά τη συμβολή τους στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, ο τομέας των κατασκευών εμφανίζει σταθερά υγιείς αποδόσεις, ενώ την ίδια στιγμή υπάρχει «χώρος» τόσο για τη χρηματοδότηση νέων έργων όσο και για την ανταμοιβή των μετόχων.

Ο επικεφαλής του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανέφερε ότι ο κλάδος των υποδομών εξακολουθεί να παρουσιάζει ευκαιρίες, με την εταιρεία να παραμένει προσανατολισμένη στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της, επιτυγχάνοντας ισορροπία μεταξύ νέων επενδύσεων και επιστροφών κεφαλαίου. «Αντλούμε αξία από το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο έργων υποδομής, αξιοποιώντας παράλληλα νέες ευκαιρίες. Είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία μας τα επόμενα χρόνια» τόνισε.

Ανά τομείς δραστηριότητας, η διοίκηση του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σημείωσε:

Τομέας κατασκευής

- Το υφιστάμενο ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων ύψους 6,9 δισ. ευρώ εκτείνεται σε χρονικό ορίζοντα πενταετίας, εξασφαλίζοντας διατηρήσιμα περιθώρια κερδοφορίας, παρά τις προκλήσεις όπως η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και οι έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις.

- Ο Όμιλος αξιολογεί τη διεκδίκηση νέων έργων στην αγορά της Ρουμανίας, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο το υφιστάμενο περιθώριο κερδοφορίας.

- Τα περιθώρια κερδοφορίας παραμένουν διατηρήσιμα, παρά τις ισχυρές ανταγωνιστικές πιέσεις.

ΣΔΙΤ- IRC - Νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου

-Τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων και υδάτινων πόρων ενισχύουν τη συμβολή τους στα μεγέθη του Ομίλου, εξασφαλίζοντας έσοδα μέσω πληρωμών διαθεσιμότητας ύψους 1,9 δισ. ευρώ καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους.

-Στο IRC Ελληνικού υλοποιήθηκε η μεγαλύτερη κτηριακή θεμελίωση που έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα.

-Η πρόοδος των εργασιών κατασκευής του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου ανέρχεται σε 55%.

Οδικές παραχωρήσεις

-Ο κυκλοφοριακός όγκος στο δίκτυο των υφιστάμενων και προς παραχώρηση αυτοκινητοδρόμων αυξήθηκε το 2024, καταγράφοντας περαιτέρω άνοδο κατά το πρώτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς. Ειδικότερα, το ‘α τρίμηνο, σε ετήσια βάση σύγκρισης, η κυκλοφορία ενισχύθηκε κατά 9% στη Νέα και Κεντρική Οδό, 4,10% στην Ολυμπία Οδό, 5,1% στην Αττική Οδό και 3,21% στην Εγνατία Οδό.

-Για την Εγνατία Οδό, η διοίκηση του Ομίλου εκτίμησε πως η διαδικασία ανάληψης της παραχώρησης θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους, υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης των σχετικών προαπαιτουμένων από την πλευρά του Δημοσίου.

