Την ένταξή του στο DIGITALEUROPE, τον κορυφαίο ευρωπαϊκό φορέα που εκπροσωπεί τους ψηφιακά εξελισσόμενους κλάδους, ανακοίνωσε ο Όμιλος ΔΕΗ.

«Ως το πρώτο εταιρικό μέλος από την Ελλάδα, η ΔΕΗ φέρνει την τεχνογνωσία της στους τομείς της καθαρής ενέργειας, των «έξυπνων» υποδομών και της ψηφιακής καινοτομίας στον ευρωπαϊκό διάλογο για το μέλλον της ενέργειας και της τεχνολογίας», επισημαίνει η επιχείρηση και προσθέτει:

«Η ΔΕΗ είναι επίσης η πρώτη και μοναδική επιχείρηση ενέργειας που συμμετέχει στο DIGITALEUROPE, φέρνοντας τη "φωνή" της ενέργειας και της συγκεκριμένης αγοράς στον οργανισμό. Η ΔΕΗ δραστηριοποιείται σε κάθε στάδιο της ενεργειακής αλυσίδας - παραγωγή, διανομή και κατανάλωση ενέργειας. Αυτός ο συνδυαστικός ρόλος ενισχύει τη σημασία της συμβολής της στη μετάβαση της Ευρώπης προς την πράσινη και ψηφιακή εποχή, σε μια περίοδο όπου η ενέργεια και τα δεδομένα συγκλίνουν.

Το DIGITALEUROPE εκπροσωπεί περισσότερες από 45.000 επιχειρήσεις, ανάμεσά τους μερικές από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες παγκοσμίως και διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις αναδυόμενες τεχνολογίες, τη συνδεσιμότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η συμμετοχή της ΔΕΗ υποστηρίζει τη στρατηγική της για την αξιοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού ως κινητήρια δύναμη καινοτομίας, αποδοτικότητας και ενδυνάμωσης του πελάτη στη μετάβαση προς την καθαρή ενέργεια»

Σχολιάζοντας τη νέα συμμετοχή, η Cecilia Bonefeld-Dahl, Γενική Διευθύντρια του DIGITALEUROPE, δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι που καλωσορίζουμε τον Όμιλο ΔΕΗ ως το πρώτο εταιρικό μέλος μας από την Ελλάδα. Με δεκαετίες εμπειρίας στην παραγωγή ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και με σημαντικό ρόλο στην επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης της Ελλάδας, η ΔΕΗ αποτελεί κινητήριο δύναμη για την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Η τεχνογνωσία της στα έξυπνα δίκτυα, τις ΑΠΕ και την ψηφιακή καινοτομία θα ενισχύσει τη φωνή μας στη διαμόρφωση πολιτικών τεχνολογίας και ενέργειας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενός βιώσιμου και ασφαλούς μέλλοντος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

