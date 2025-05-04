Καραμολέγκος: Εξαγορά της παραγωγικής μονάδας στη Ρουμανία από τον Όμιλο Grupo Bimbo

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες η εξαγορά της παραγωγικής μονάδας της εταιρείας Καραμολέγκος στη Ρουμανία από τον Όμιλο Grupo Bimbo, μέσω της Vel Pitar. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για μια απόφαση που εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό πλάνο της Καραμολέγκος για αναδιάταξη των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων και ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά.

Στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας, οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει στη μη αποκάλυψη του ακριβούς τιμήματος εξαγοράς, καθώς πρόκειται για εμπιστευτικό στοιχείο που καλύπτεται ρητά από νομικές δεσμεύσεις.

Ωστόσο, με αφορμή αναφορές που κυκλοφόρησαν σχετικά με το φερόμενο ύψος του τιμήματος της συναλλαγής, η εταιρεία Καραμολέγκος «δηλώνει κατηγορηματικά ότι τα στοιχεία αυτά είναι απολύτως ανακριβή και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Πρόκειται για αριθμούς που δεν σχετίζονται με τη συγκεκριμένη εξαγορά αλλά με προγενέστερη επένδυση του Ομίλου Grupo Bimbo, στην ίδια αγορά. Η αναπαραγωγή αυτών των ανακριβών πληροφοριών δημιουργεί σύγχυση και παραπληροφόρηση και για το λόγο αυτό διαψεύδονται κατηγορηματικά».

Η πώληση της παραγωγικής μονάδας της Καραμολέγκος στη Ρουμανία αποτελεί, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της εταιρείας για την ενίσχυση της παρουσίας και των επενδύσεών της στην ελληνική αγορά. Στόχος της εταιρείας Καραμολέγκος είναι στο άμεσο μέλλον, να ηγείται των εξελίξεων στον κλάδο των τροφίμων και προς αυτή την κατεύθυνση, υλοποιούνται σημαντικές επενδυτικές πρωτοβουλίες με μακροπρόθεσμη προστιθέμενη αξία.

«Η στρατηγική αυτή αποτυπώνεται ξεκάθαρα μέσα από τις επενδύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί την τελευταία τριετία στις εγκαταστάσεις μας στην Ελλάδα, με γνώμονα τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών και των προϊόντων μας. Παράλληλα, η απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου στην εταιρεία Nutree, ελληνικό brand με ισχυρό αποτύπωμα στον χώρο των υγιεινών σνακ, ενισχύει τη δέσμευσή μας για καινοτομία και εξωστρέφεια. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η πρόσφατη κυκλοφορία του νέου προϊόντος CARRÉ, που εξασφαλίζει την είσοδο της εταιρείας στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο των snacks» τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

«Για την Καραμολέγκος επί περισσότερα από 70 χρόνια, προτεραιότητα αποτελούν οι άνθρωποι, οι αξίες μας και η διαρκής σύνδεση με τον τόπο και την κληρονομιά μας. Σε αυτό το θεμέλιο χτίζουμε το μέλλον μας και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε» καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.