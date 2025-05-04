Οι ψηφοφόροι στο Νότιο Τέξας έδωσαν το πράσινο φως στον δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ να δημιουργήσει τη δική του πόλη στο Τέξας.

Με συντριπτική πλειοψηφία, και συγκεκριμένα με 212 ψήφους υπέρ και μόλις 6 κατά, οι κάτοικοι της απομακρυσμένης κοινότητας που βρίσκεται γύρω από τις εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και τα κεντρικά γραφεία της SpaceX, ψήφισαν υπέρ της καθιέρωσης της Starbase, όπως είναι γνωστή η περιοχή, ως ανεξάρτητης πόλης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν στον ιστότοπο της κομητείας.

Ταυτόχρονα, εξέλεξαν τους πρώτους αιρετούς αξιωματούχους της νέας πόλης, οι οποίοι είναι και οι τρεις νυν ή πρώην υπάλληλοι της SpaceX. Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι κανείς από τους τρεις δεν είχε αντίπαλο.

Σχεδόν όλοι οι κάτοικοι εντός της περιοχής των 1,45 τετραγωνικών μιλίων είναι υπάλληλοι του Μασκ και εργάζονται στις τεράστιες εγκαταστάσεις που έχουν «καταλάβει» την παραθαλάσσια πόλη, ή είναι μέλη των οικογενειών τους.

🚨 JUST IN: The people of Boca Chica, Texas have officially voted to reincorporate as STARBASE, Texas



HUGE win for American space exploration.



Congratulations @SpaceX! 🇺🇸🚀 pic.twitter.com/pJF2QxUWlM — Nick Sortor (@nicksortor) May 4, 2025

Η εξέλιξη αυτή εξασφαλίσει στη διαστημική εταιρεία του εκκεντρικού δισεκατομμυριούχου διευρυμένες εξουσίες, καθώς θα μπορεί πλέον να καθορίζει τον ρυθμό ανάπτυξής της στην περιοχή, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι ο Μασκ αποκτά την απόλυτη ελευθερία να θεσπίσει οποιουσδήποτε κανόνες επιθυμεί.

Η νέα δημοτική επιτροπή όμως θα έχει εξουσία επί της χωροταξίας, των οικοδομικών έργων και των περισσότερων πτυχών της ζωής των κατοίκων.

Τα τελευταία επτά χρόνια, η SpaceX έχει αναδιαμορφώσει την περιοχή που είναι γνωστή ως Μπόκα Τσίκα, μετατρέποντας την κάποτε νωχελική κοινότητα συνταξιούχων σε έναν ακμάζοντα επιχειρηματικό οικισμό που κατά κύριο λόγο ασχολείται με την ανάπτυξη του πυραύλου Starship της SpaceX, με τον οποίο ο Μασκ ελπίζει να πραγματοποιήσει το φιλόδοξο όνειρό του να αποικίσει τον Άρη.

Η πόλη, μετά τις αλλαγές που έχει κάνει η εταιρεία, μοιάζει να είναι βγαλμένη από ταινία επιστημονικής φαντασίας, με φουτουριστικές εγκαταστάσεις παραγωγής, σειρές σχεδόν πανομοιότυπων σπιτιών και μια τεράστια χάλκινη προτομή του Μασκ.

Η δημιουργία της πόλης ήταν ένας στόχος που είχε θέσει ο Μασκ σε μια προσπάθεια να παρακάμψει τις προσκόμματα που αντιμετώπιζε από την κομητεία.

Οι αξιωματούχοι της SpaceX λένε ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να παράσχει στέγαση στις εκατοντάδες των εργαζομένων της που θέλουν να ζήσουν κοντά στα κεντρικά της γραφεία. Και μια πρόσφατη προσπάθειά της να κατασκευάσει πρόσθετα σπίτια απορρίφθηκε από την κομητεία.

Σημειώνεται ότι επί του παρόντος μόλις περίπου 260 εργαζόμενοι της SpaceX ζουν στον οικισμό αυτό που βρίσκεται στο νότιο άκρο του Τέξας, ενώ μαζί με τις οικογένειές τους ανεβάζουν τον συνολικό πληθυσμό του κοντά στους 500.

Οι υπόλοιποι 3.100 εργαζόμενοι της εταιρείας διαμένουν είτε στο Μπράουνσβιλ, την πλησιέστερη μεγάλη πόλη, ή άλλες κοντινές περιοχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.