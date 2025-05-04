«Η ελληνική ασφαλιστική αγορά είναι απολύτως αξιόπιστη και έτοιμη να ανταποκριθεί στις ανάγκες που δημιουργεί η νέα εποχή» τονίζει ο πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μιλώντας για τις φυσικές καταστροφές και τις επιπτώσεις τους στην κοινωνία και την οικονομία και με αφορμή την υποχρεωτική εφαρμογή της ασφάλισης για ζημιές από σεισμούς, πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές, για επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 500.000 ευρώ, από την 1η Ιουνίου 2025.

Ο ίδιος υπογραμμίζει: «το κόστος της πρόληψης μέσω της ασφάλισης είναι ασύγκριτα μικρότερο από το κόστος της αποκατάστασης».

Όπως υπενθυμίζει ο κ. Σαρρηγεωργίου, η ρύθμιση, τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιουνίου 2025 και προβλέπει την υποχρεωτική ασφάλιση όλων των επιχειρήσεων με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 500.000 ευρώ, για ζημιές από φυσικές καταστροφές και συγκεκριμένα σεισμούς, πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές. Η υποχρέωση αφορά κάθε μορφή επιχείρησης που υπερβαίνει αυτό το οικονομικό όριο, και προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που δεν θα διαθέτουν τέτοια ασφαλιστική κάλυψη, θα εξαιρούνται από κάθε μορφή κρατικής αρωγής σε περίπτωση φυσικής καταστροφής.

«Το μέτρο της υποχρεωτικής ασφάλισης των επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με την έκπτωση ΕΝΦΙΑ για τις κατοικίες που ασφαλίζονται για φυσικές καταστροφές, αποτελεί μέρος μιας συνολικής στρατηγικής πρόληψης, που πρέπει να μας απασχολεί όλους – και ιδίως εκείνους που δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν από δικούς τους πόρους μια μεγάλη ζημιά στην επιχείρηση ή το σπίτι τους» σημειώνει ο πρόεδρος προσθέτοντας ότι, η προστασία της επιχείρησης δεν είναι μόνο θέμα νομοθεσίας, αλλά και αυτονόητη ευθύνη κάθε επιχειρηματία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, αν και η Ελλάδα έχει αναγνωριστεί ως μία από τις πλέον εκτεθειμένες χώρες της ΕΕ σε φυσικούς κινδύνους, ιδίως σε σεισμούς και πλημμύρες, ωστόσο, μεγάλο ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παραμένει ανασφάλιστο και εκτεθειμένο απέναντι σε κινδύνους που δεν μπορεί να καλύψει με ίδια μέσα.

«Σήμερα, λιγότερο από το 20% των κατοικιών είναι ασφαλισμένες για φυσικές καταστροφές, ενώ τα ποσοστά ασφάλισης των επιχειρήσεων είναι επίσης χαμηλά – παρόλο που οι ζημιές που υφίστανται είναι δυσανάλογα μεγάλες» υπογραμμίζει ο κ. Σαρρηγεωργίου.

Ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας και οι οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολία στο να βρουν ασφαλιστική κάλυψη (οι λεγόμενοι «δύσκολοι κίνδυνοι») όπως αποκαλύπτει ο κ. Σαρρηγεωργίου η ΕΑΕΕ βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας ενός ειδικού σχήματος, το οποίο θα μπορεί να αναλαμβάνει τέτοιου είδους κινδύνους. «Πρόκειται για ένα εγχείρημα που απαιτεί συνεργασία με το κράτος, καθώς ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας οφείλουν να ενώσουν δυνάμεις. Επιδιώκουμε ένα πρακτικό, βιώσιμο και δίκαιο πλαίσιο που θα ενισχύσει την καθολική εφαρμογή του μέτρου και θα στηρίξει την επιχειρηματικότητα στις πλέον ευάλωτες περιοχές» όπως εξηγεί ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ.

Αναλυτικά ακολουθεί η συνέντευξη του Αλέξανδρου Σαρρηγεωργίου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και στη δημοσιογράφο Εύη Παπαδοσηφάκη:

Ερ. Ποια είναι η εικόνα σήμερα γύρω από την ασφάλιση φυσικών καταστροφών; Ποιους κινδύνους αντιμετωπίζουν περισσότερο οι ελληνικές επιχειρήσεις και ποια είναι η ανταπόκριση της ασφαλιστικής αγοράς μέχρι σήμερα;

Οι φυσικές καταστροφές είναι πλέον η νέα κανονικότητα και αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε σε όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση. Φαινόμενα των τελευταίων χρόνων, όπως ο “Ιανός” και ο “Daniel” άφησαν πίσω τους τεράστιες καταστροφές: μόνο από τον “Daniel” οι συνολικές ζημιές ανήλθαν σε περίπου 2 – 2,5 δισ. ευρώ. Από αυτά, οι ασφαλιστικές εταιρίες αποζημίωσαν περίπου 370 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 340 εκατ. αφορούσαν επιχειρήσεις.

Μεγάλο ποσοστό, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όμως, παραμένει ανασφάλιστο, εκτεθειμένο απέναντι σε κινδύνους που δεν μπορεί να καλύψει με ίδια μέσα. Σήμερα, λιγότερο από το 20% των κατοικιών είναι ασφαλισμένες για φυσικές καταστροφές, ενώ τα ποσοστά ασφάλισης των επιχειρήσεων είναι επίσης χαμηλά – παρόλο που οι ζημιές που υφίστανται είναι δυσανάλογα μεγάλες.

Η Ελλάδα έχει αναγνωριστεί ως μία από τις πλέον εκτεθειμένες χώρες της ΕΕ σε φυσικούς κινδύνους, ιδίως σε σεισμούς και πλημμύρες. Και αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι – Κράτος, επιχειρήσεις και πολίτες – είναι ότι το κόστος της πρόληψης μέσω της ασφάλισης είναι ασύγκριτα μικρότερο από το κόστος της αποκατάστασης.

Ερ. Κύριε Πρόεδρε, από την 1η Ιουνίου 2025 τίθεται σε ισχύ η υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων για φυσικές καταστροφές. Τι ακριβώς προβλέπει η νέα ρύθμιση; Ποιους αφορά και ποιοι είναι οι στόχοι του μέτρου;

Η ασφάλιση είναι βασική προϋπόθεση για την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, καθώς η ύπαρξη κάλυψης εξασφαλίζει ότι, μετά από μια μεγάλη καταστροφή, η δραστηριότητα μπορεί να αποκατασταθεί ταχύτερα, οι θέσεις εργασίας να διατηρηθούν και η επιχείρηση να επανέλθει συντομότερα στην κανονικότητα. Άρα μιλάμε για ένα τρόπο προστασίας της επιχειρηματικότητας και διατήρησης της οικονομικής συνέχειας.

Σε αυτό το πνεύμα η νέα ρύθμιση, που τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιουνίου 2025, προβλέπει την υποχρεωτική ασφάλιση όλων των επιχειρήσεων με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 500.000 ευρώ, για ζημιές από φυσικές καταστροφές και συγκεκριμένα σεισμούς, πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές. Η υποχρέωση αφορά κάθε μορφή επιχείρησης που υπερβαίνει αυτό το οικονομικό όριο, και προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που δεν θα διαθέτουν τέτοια ασφαλιστική κάλυψη, θα εξαιρούνται από κάθε μορφή κρατικής αρωγής σε περίπτωση φυσικής καταστροφής.

Το μήνυμα είναι ότι η προστασία της επιχείρησης δεν είναι μόνο θέμα νομοθεσίας, αλλά και αυτονόητη ευθύνη κάθε επιχειρηματία απέναντι στην επιβίωση της δραστηριότητάς του. Το μέτρο της υποχρεωτικής ασφάλισης των επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με την έκπτωση ΕΝΦΙΑ για τις κατοικίες που ασφαλίζονται για φυσικές καταστροφές, αποτελεί μέρος μιας συνολικής στρατηγικής πρόληψης, που πρέπει να μας απασχολεί όλους – και ιδίως εκείνους που δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν από δικούς τους πόρους μια μεγάλη ζημιά στην επιχείρηση ή το σπίτι τους.

Ερ. Είναι έτοιμη η ελληνική ασφαλιστική αγορά να ανταποκριθεί σε αυτό το νέο τοπίο; Πόσο φερέγγυες είναι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα;

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά είναι απολύτως αξιόπιστη και έτοιμη να ανταποκριθεί στις ανάγκες που δημιουργεί η νέα εποχή. Διαθέτουμε ισχυρά κεφαλαιακά αποθέματα – πάνω από 3,5 δισ. ευρώ – και έχουμε αποδείξει με συνέπεια ότι μπορούμε να αποζημιώνουμε γρήγορα, δίκαια και με διαφάνεια.

Επιπλέον, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις υποστηρίζονται και από το ισχυρό σύστημα της αντασφάλισης, το οποίο μεταφέρει μέρος των κινδύνων σε μεγάλους διεθνείς αντασφαλιστικούς ομίλους, ενισχύοντας έτσι τη δυνατότητα ανάληψης περισσότερων κινδύνων και απορρόφησης μεγάλων ζημιών.

Πέρα όμως από τα κεφάλαια, έχουμε και κάτι εξίσου κρίσιμο: τεχνογνωσία, συστήματα και κυρίως ανθρώπους, κατάλληλα εκπαιδευμένους για να αξιολογούν ζημιές, να προσεγγίζουν άμεσα τις πληγείσες περιοχές και να διαχειρίζονται με επαγγελματισμό τις απαιτήσεις των ασφαλισμένων. Αυτή η οργανωτική και επιχειρησιακή επάρκεια είναι κάτι που – και είναι απολύτως λογικό – δεν διαθέτει το Κράτος.

Στην περίπτωση του “Daniel”, για παράδειγμα, το Δημόσιο δεν είχε επαρκές δυναμικό πραγματογνωμόνων για την άμεση καταγραφή των ζημιών. Η ασφαλιστική αγορά, αντίθετα, ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή, ενεργοποιώντας άμεσα το όλο σύστημα.

Ωστόσο, δεν αρκεί να είμαστε έτοιμοι σε επιχειρησιακό επίπεδο. Χρειάζεται να υπάρξει παράλληλα μια μεγάλη εθνική προσπάθεια ενημέρωσης – τόσο των επιχειρήσεων όσο και των πολιτών – για τους κινδύνους των φυσικών καταστροφών, τα μέτρα της Πολιτείας, την αξία της πρόληψης και τον ουσιαστικό ρόλο της ασφάλισης. Οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν τι διακυβεύεται, τι εργαλεία έχουν στα χέρια τους και πώς μπορούν να προστατευτούν.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) έχει ήδη αναλάβει σχετική πρωτοβουλία με καμπάνια ενημέρωσης μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (SoMe), με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση της κοινωνίας απέναντι σε ένα ζήτημα που μας αφορά όλους – και ιδίως όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν από ίδιους πόρους μια σοβαρή ζημιά στην επιχείρηση ή την κατοικία τους.

Είναι επίσης σημαντικό να παρακολουθούμε την εφαρμογή των νέων μέτρων και να επεμβαίνουμε όπου εντοπίζονται αδυναμίες. Η Πολιτεία πρέπει να στηρίξει ουσιαστικά την εφαρμογή τους – όχι μόνο με θεσμικές παρεμβάσεις αλλά και με στοχευμένη ενημέρωση. Η θωράκιση της κοινωνίας και της οικονομίας έναντι των φυσικών καταστροφών δεν είναι πολυτέλεια, είναι προτεραιότητα.

Ερ. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις επιχειρήσεων – οι λεγόμενοι “δύσκολοι κίνδυνοι” – που αντιμετωπίζουν δυσκολία στο να βρουν ασφαλιστική κάλυψη. Τι προβλέπεται για αυτές;

Πρόκειται για ένα απολύτως πραγματικό και σοβαρό ζήτημα, το οποίο μας έχει απασχολήσει από την πρώτη στιγμή. Υπάρχουν επιχειρήσεις, κυρίως σε περιοχές με υψηλή επικινδυνότητα, που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εξεύρεση κάλυψης από την ιδιωτική ασφαλιστική αγορά. Είναι αυτό που αποκαλούμε “δύσκολοι κίνδυνοι”.

Ως ΕΑΕΕ έχουμε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία διαμόρφωσης λύσης για αυτές τις περιπτώσεις. Βρισκόμαστε σε φάση επεξεργασίας ενός ειδικού σχήματος, το οποίο θα μπορεί να αναλαμβάνει τέτοιου είδους κινδύνους. Πρόκειται για ένα εγχείρημα που απαιτεί συνεργασία με το κράτος, καθώς ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας οφείλουν να ενώσουν δυνάμεις. Επιδιώκουμε ένα πρακτικό, βιώσιμο και δίκαιο πλαίσιο που θα ενισχύσει την καθολική εφαρμογή του μέτρου και θα στηρίξει την επιχειρηματικότητα στις πλέον ευάλωτες περιοχές.

H ΕΑΕΕ εξηγεί τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις για την υποχρεωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών που ισχύει από 1.6.2025

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος με αφορμή τη θέσπιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών, δημιούργησε έναν σύντομο και απλοποιημένο οδηγό για την ενημέρωση των επιχειρήσεων ο οποίος έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα της.

Από την 1η Ιουνίου 2025, όλες οι επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 500.000 ευρώ υποχρεούνται να διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο που να καλύπτει ζημιές από φυσικές καταστροφές — δασική πυρκαγιά, πλημμύρα και σεισμό — σε ποσοστό τουλάχιστον 70% της αξίας των περιουσιακών τους στοιχείων. Η υποχρέωση κάλυψης αφορά ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μέσα παραγωγής, οχήματα επαγγελματικής χρήσης και αποθηκευμένα προϊόντα.

Τι πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις:

♦ Να επικοινωνήσουν με την ασφαλιστική τους εταιρία ή τον διαμεσολαβητή τους για να επιλέξουν κατάλληλο πρόγραμμα ασφάλισης.

♦ Αν έχουν ήδη συμβόλαιο, να επιβεβαιώσουν ότι οι καλύψεις πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου.

♦ Να εξετάσουν αν η κάλυψη του 70% ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος υπασφάλισης.

Ο οδηγός της ΕΑΕΕ είναι διαθέσιμος σε ψηφιακή μορφή και μέσω των επίσημων κοινωνικών δικτύων της Ένωσης.

