Lufthansa και Air Europa ακύρωσαν τις σημερινές πτήσεις προς το Μπεν Γκουριόν

Η γερμανική αεροπορική εταιρεία Lufthansa και η ισπανική Air Europa ανακοίνωσαν ότι ακύρωσαν όλες τις προγραμματισμένες για σήμερα πτήσεις τους προς και από το Τελ Αβίβ, μετά την επίθεση των Χούθι της Υεμένης με βαλλιστικό πύραυλο σε περιοχή του κύριου αεροδρομίου του Ισραήλ, Μπεν Γκουριόν.

Ο όμιλος Lufthansa, στον οποίο ανήκουν επίσης οι αερομεταφορείς SWISS, Austrian Airlines και Brussels Airlines, ανακοίνωσε μέσω της ιστοσελίδας του ότι ακύρωσε όλες τις πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ.

Νωρίτερα, το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν σταμάτησε προσωρινά τις απογειώσεις και προσγειώσεις μετά την εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από την Υεμένη, λίγα λεπτά πριν ο πύραυλος εισέλθει στον ισραηλινό εναέριο χώρο. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις απέτυχαν να αναχαιτίσουν τον πύραυλο.

Το αεροδρόμιο άνοιξε πλήρως ξανά μία ώρα αργότερα.



Πηγή: skai.gr

